Donacija za vatrogasce u Boru: Kompanija Serbia Zijin Copper uručila opremu vatrogasno-spasilačkoj jedinici

U prostorijama Vatrogasnog doma u Boru danas su predstavnici kancelarije za ESG u Serbia Zijin Copper zajedno sa kompanijskom Službom za bezbednost i zaštitu na radu poklonili neophodnu opremu vatrogasno-spasilačkoj jedinici.

Za milion dinara, kolika je vrednost donacije, kupljeni su savremeni alati koji će članovima jedinice omogućiti efikasnije reagovanje u različitim vanrednim situacijama.

Od opreme se posebno ističu termalna kamera koja omogućava brzo otkrivanje skrivenh žarišta u zatvorenom prostoru i prenosno vitlo koje služi za podizanje i pomeranje teških predmeta tokom intervencija.

„Od Srbija Ziđin Koper dobili smo raznovrsnu opremu namenjenu za gašenje požara na otvorenom, intervencijama u saobraćaju , ali i za požare na građevinskim objektima. Ovi alati će doprineti bržem rešavanju vanrednih situacija i unaprediti naše delovanje na terenu. Saradnja sa kompanijskom jedinicom za vanredne situacije je na visokom nivou. U julu prošle godine, tokom vanredne situacije koja je proglašena zbog velikog broja požara na teritoriji grada, imali smo njihovu podršku u vidu ljudstva , mehanizacije i opreme za gašenje požara na otvorenom“, rekao je komandant vatrogasno-spasilačkog bataljona u Boru Ivan Janković.

Zajecaronline.com/Serbia Zijin Copper DOO Bor/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju. I ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.