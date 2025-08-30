Đoković pobedio Norija i obezbedio plasman u osminu finala US opena

Đoković je u sedmom gemu prvog seta napravio brejk koji mu je bio dovoljan da povede sa 1:0

Ipak, Nori je u drugom setu zaigrao mnogo bolje i u taj-brejku je uspeo da stigne do izjednačenja.

Napravio je Britanac brejk na startu trećeg seta, ali je Novak odmah uzvratio, a zatim još jednom oduzeo servis protivniku. Potom je i u poslednjem gemu stigao do brejka čime je poveo sa 2:1.