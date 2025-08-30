Izdvajamo Sport Vesti

30.08.2025.
Novak Đoković (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Đoković pobedio Norija i obezbedio plasman u osminu finala US opena

Najbolji teniser svih vremena je u trećem kolu pobedio Britanca Kamerona Norija sa 3:1, po setovima 6:4, 6:7(4), 6:2, 6:3, posle dva sata i 49 minuta igre.

Đoković je u sedmom gemu prvog seta napravio brejk koji mu je bio dovoljan da povede sa 1:0

Ipak, Nori je u drugom setu zaigrao mnogo bolje i u taj-brejku je uspeo da stigne do izjednačenja.

Napravio je Britanac brejk na startu trećeg seta, ali je Novak odmah uzvratio, a zatim još jednom oduzeo servis protivniku. Potom je i u poslednjem gemu stigao do brejka čime je poveo sa 2:1.

Nastavio je srpski teniser u istom ritmu i na početku trećeg seta odmah stekao prednost i poveo sa 3:0. Bez problema je održao tu prednost i rutinski priveo meč kraju.

Đoković će u osmini finala igrati protiv Jana Lenarda Štrufa koji je bio bolji od Frensisa Tijafoa.

