Đoković pobedio Norija i obezbedio plasman u osminu finala US opena
Najbolji teniser svih vremena je u trećem kolu pobedio Britanca Kamerona Norija sa 3:1, po setovima 6:4, 6:7(4), 6:2, 6:3, posle dva sata i 49 minuta igre.
Đoković pobedio Norija!
Đoković je u sedmom gemu prvog seta napravio brejk koji mu je bio dovoljan da povede sa 1:0
Ipak, Nori je u drugom setu zaigrao mnogo bolje i u taj-brejku je uspeo da stigne do izjednačenja.
Napravio je Britanac brejk na startu trećeg seta, ali je Novak odmah uzvratio, a zatim još jednom oduzeo servis protivniku. Potom je i u poslednjem gemu stigao do brejka čime je poveo sa 2:1.
Nastavio je srpski teniser u istom ritmu i na početku trećeg seta odmah stekao prednost i poveo sa 3:0. Bez problema je održao tu prednost i rutinski priveo meč kraju.
Đoković će u osmini finala igrati protiv Jana Lenarda Štrufa koji je bio bolji od Frensisa Tijafoa.
Zajecaronline/Sport.alo.rs/N.B
