„DODIKOVA DESNA RUKA, NEDELJKO ELEK, POSLAO SKUPOCENE POKLONE NA ADRESU NASERA ORIĆA KAO ZNAK ZAHVALNOSTI!“ Aca Lukas raskrinkava – otkrio šta se desilo SAMO DAN NAKON objavljivanja fotografije! (VIDEO)

Samo dan nakon što je u javnosti odjeknula fotografija koja je podigla veliku prašinu, a kojom je pokušan da bude diskreditovan pevač Aca Lukas i ako je otkrivena prava istina iza cele priče, desna ruka lažnog predsednika Dodika, Nedeljko Elek na adresu Nasera Orića poslao je skupocene poklone kao znak zahvalnosti.

Najveća balkanska zvezda, Aca Lukas, u svom novom oglašavanju dolazi do zaključka koja je pozadina cele priče i zbog čega je Milorad Dodik ciljano pokušao da ga diskredituje iako šuruje sa Naserom Orićem i celom njegovom svitom:

„Nedeljko Elek, ime i prezime, znači Nedeljko Elek. To vam je desna ruka, prvi operativac, glavni čovek Milorada Dodika na Jahorini. Upravo onaj Nedeljko Elek koji je otkazao koncert nama na Jahorini, naravno uz pomoć svog velikog predsednika Mileta. Pri tom je lopurda jedna koja je zvala mog menadžera, pokušala da ga potkupi za novac, da ostane, da on pošalje nekog drugog pevača, a da te karte koje su kupljene za mene, da te karte ostanu ljudima za tog nekog drugog pevača. To je klasična krađa. Što mu neće proći, za to ćemo tužiti. Nego ima jedna druga stvar koja je mnogo bitnija.

ACA LUKAS RASKRINKAVA

A post shared by ACA LUKAS (@aleksandar_vuksanovic_official)

Da ponovim, Nedeljko Elek, reče tvoj šef da sam ja duboko povredio osećanja naroda u Republici Srpskoj iz razloga što je Naser Orić na tom rođendanu, gde sam ja došao kod mog druga, došao da se slika sa mnom. Da li bi tom duboko povređenom narodu ti, Nedeljko Elek, prva ruko gospodina Milorada Dodika objasnio tom narodu kome glumiš patriotizam, šta znači poklon sutradan Naseru Oriću poslat po kuriru u obliku najskupljeg makelan, pića i nekoliko kubanskih cigareta u znak prijateljstva. Da li bi, Nedeljko Elek, objasnio kako si i zašto sutra poslao iz Republike Srpske, ti, svom prijatelju, a ja stvarno podržavam prijateljstvo među ljudima.

Ali samo objasni koji je povod i to je sve super, kaži, to je moj drug prijatelj i naravno da ću ja da mu pošaljem piće. Samo to reci, pošto si zbog slike sa istim čovekom Aci Lukasu otkazao koncert, pokušali ste da me anatemišete, napravite izdajnikom, nesrbinom i ne znam više šta. Pa samo objasni, isti taj čovek što je dobio skupoceni poklon u znak prijateljstva koji verovatno gajite i što je meni okej, samo objasni. Mislim da bi bilo uredu da to objasniš“, rekao je Aca Lukas.

Zajecaronline.com/Hypetv/ N.B.

