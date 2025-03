DODELA OSKARA 2025 Muzika, emotivni trenuci i moda na crvenom tepihu

DODELA OSKARA Muzika, emotivni trenuci i moda na crvenom tepihu

Osim trijumfa romantične drame “Anora”, dodela Oskara obilovala je muzičkim nastupima, emotivnim i šaljivi momentima, kao i tradicionalno glamuroznim modnim kreacijama na crvenom tepihu.

Iako je ranije bio običaj da nominovani za najbolju pesmu izvode svoje kompozicije tokom ceremonije, ove godine nije izvedena nijedna od pet nominovanih pesama, bez obzira na to što su među potencijalnim izvođačima bili Elton Džon, Zoi Saldana, Selena Gomez, H.E.R. i Dajan Voren.

Umesto toga, kako su naveli producenti, ovogodišnja dodela je bila posvećena proslavi filmske zajednice i njenih legendi, prenosi Si-Bi-Es njuz.

Domaćin večeri bio je Konan O’Brajen, a nakon što je odata počast Los Anđelesu, koji je nedavno pogođen požarima, koleginice iz filma “Zlica” Arijana Grande i Sintija Erivo izvele su pesme iz ovog filma, kao i iz filmova “Viz” (The Wiz) i “Čarobnjak iz Oza”, uključujući pesmu “Iznad duge”.

Odata je i počast kultnoj muzici franšize “Džejms Bond”. Kvin Latifa je u čast Kvinsija Džonsa, koji je u novembru preminuo u 91. godini, izvela pesmu “Ease on Down the Road” iz “Viza”.

Holivud se oprostio od Džina Hekmana

Glumac Morgan Friman održao je dirljiv govor o svom nedavno preminulom prijatelju i glumcu Džinu Hekmanu. Od Hekmana se Holivud oprostio uz zvuke Mocartovog rekvijema. Počast je odata i drugim filmskim legendama, koje su preminule prošle godine. Među njima su velikani kao što su Megi Smit, Dejvid Linč, Džina Rounlands, Debni Kolman, Bob Njuhart, Kris Kristoferson, Teri Gar, Donald Saderland, Luj Goset Mlađi, Šeli Duval i Džejms Erl Džouns.

Lider Rolingstonsa Mik Džeger nagrađen je ovacijama kada se pojavio da dodeli Oskara za najbolju pesmu. Tom prilikom se našalio da je to trebalo da uradi Bob Dilan. Međutim on je rekao da je smatrao da nagradu treba da uruči neko mlađi.

“Rekao sam ‘Ok, ja sam mlađi. Mlađi sam od Boba, uradiću to“, rekao je Džeger.

Iza scene scene Ejdrijen Brodi, koji je osvojio nagradu za najboljeg glumca u filmu Brutalista, snimljen kako ljubi u obraz svog oca Eliota Brodija, dok je čekao da mu statua bude ugravirana, prenosi Skaj njuz.

Ipak drugi njegov poljubac – na crvenom tepihu sa Hale Beri bio je jedan od najupečatljivijih trenutaka sa dodele Oskara.

Beri je poljubila Brodija kako bi mu “vratila” za to kad ju je pred svima poljubio pre 22 godine. Nakon što je osvojio Oskara za glavnu ulogu u filmu “Pijanista”.

Po dobijanju svog prvog Oskara za najbolju sporednu ulogu za ulogu u Emiliji Perez glumica Zoe Saldana se rasplakala, dok su iranski filmski stvaraoci Hosein Molejemi i Širin Sohani stigli na aerodrom u Los Anđelesu samo nekoliko trenutaka pre početka ceremonije jer su imali problem da dobiju vizu za SAD.

Nakon što je njihov avion sleteo, brzo su promenili odeću u javnom toaletu, ali su uspeli da stignu da prihvate Oskar za najbolji kratkometražni animirani film “U senci čempresa” (Shadow of the Cypress), navodi Bi-Bi-Si.

Crveni tepih tradicionalno su obeležile glamurozne modne kreacije i prateći detalji. Posebnu pažnju javnosti privukli su nokti Sintije Erivo iz filma “Zlica”, koja je nosila haljinu modne kuće Luj Viton. Njena koleginica iz filma Arijana Grande pojavila u skulpturalnoj Schiaparelli haljini.

Demi Mur je zračila u srebrnoj haljini sa draguljima. Iako je bila nominovana za najbolju glumicu u filmu Supstanca, izgubila je od Majki Medison, koja se pojavila u Dior haljini u roze i crnoj boji, noseći ogrlicu Tifanija iz 1910-ih, čime je odala počast filmu “Doručak kod Tifaniija”.

Za klasičan glamurozan izgled opredelila se zvezda filma “Emilija Perez” glumica Selena Gomez. Hale Beri nosila je haljinu sa efektom mozaika u ogledalu, a Timoti Šalame Živanšijev smoking u boji narcisa. Džef Goldblum se pojavio u cvetnoj košulji sa cvećem na belom sakou, a Džeremi Strong u maslinastom odelu.

Italijanska glumica Izabela Roselini pojavila se u plavom somotu. Glamurozne crne haljine nosile Majli Sajrus, Lili Rouz Dep i Jasmin Fini, koja je imala i prikačeno visoko perje.

Nakon dodele Oskara održane su zabave Veniti Fera i Eltona Džona, u prisustvu veliki broj glumaca.

