Dodajte ovo u vazu sa ružama i ljiljanima: Cveće će ostati sveže i do sedam dana

Ruže i ljiljani u vazi spadaju među najlepše prolećne i letnje ukrase u domu. Njihove boje i miris lako osveže prostor i učine da soba izgleda življe.

Ipak, mnogi primete da rezano cveće brzo počne da vene i gubi svežinu. Srećom, postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu pomoći da ruže i ljiljani u vazi duže ostanu sveži.

Skratite stabljike

Cvećari savetuju da se stabljike odmah nakon kupovine skrate oštrim nožem za oko jedan do dva centimetra. Rez treba da bude ravan kako bi biljka lakše upijala vodu.

Takođe je važno ukloniti sve listove koji bi mogli da budu potopljeni u vodi. Listovi u vodi brzo počinju da trule, što može ubrzati kvarenje vode i skratiti život cveća.

Hladna voda je najbolji izbor

Za razliku od nekih drugih biljaka, ružama i ljiljanima nije potrebna velika količina vode u vazi. Dovoljno je nekoliko centimetara sveže i hladne vode.

U toplijim prostorijama može pomoći i jedna kockica leda u vodi, jer će tako temperatura ostati niža, a bakterije će se sporije razvijati.

Trik novčićem

Jedan stari savet cvećara kaže da u vazu treba ubaciti bakarni novčić. Bakar prirodno usporava razvoj bakterija u vodi i tako pomaže da voda duže ostane čista.

Zbog toga stabljike sporije propadaju, a cveće duže zadržava svež izgled.

Još jedan mali trik

Ako primetite da su stabljike počele da se savijaju, možete donji deo stabljika umotati u vlažan papir na oko sat vremena pre nego što ih stavite u vazu.

Tako će biljka ponovo upiti vlagu, a stabljike će se često ispraviti i izgledati svežije.

Uz ove jednostavne trikove ruže i ljiljani mogu u vazi ostati lepi i sveži i do nedelju dana.

Zajecaronline/Najžena/ N.B.

