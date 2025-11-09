Dodajte malo ovoga u kafu – poboljšaće vam raspoloženje!

Flavonoidi, posebno flavanoli iz kakaoa, imaju neuroprotektivno, antiinflamatorno i kardioprotektivno dejstvo. Kada se kombinuju s kofeinom, mogu pomoći u:
– snižavanju krvnog pritiska
– poboljšanju cirkulacije
– povećanju nivoa „dobrog“ HDL holesterola
– smanjenju stresa i simptoma depresije
Teobromin iz kakaoa produžava dejstvo kofeina i doprinosi stabilnoj energiji tokom dana, bez naglih padova koncentracije.
Kako pravilno dodati kakao u kafu
Stručnjaci preporučuju da se doda najviše 1 kašičica nezaslađenog, čistog kakao praha u toplu, ali ne ključalu kafu. Najbolje vreme za dodavanje je kada se kafa prohladi na oko 60–70°C, kako bi se sačuvali korisni polifenoli i antioksidansi. Na ovaj način dobijate ukusniji napitak koji ne samo da podiže energiju, već i doprinosi dugoročnom zdravlju srca i mozga.
Zajecaronline/Najžena/ N.B.
