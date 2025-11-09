Dodajte malo ovoga u kafu – poboljšaće vam raspoloženje!

Kafa je mnogima omiljeni napitak jer povećava energiju i koncentraciju, ali istraživanja pokazuju da dodavanje samo jedne kašičice kakao praha može učiniti kafu zdravijom, ukusnijom i efikasnijom.

Kombinacija kofeina iz kafe i flavonoida iz kakaoa pozitivno utiče na zdravlje srca, mozga i raspoloženje.