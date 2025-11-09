Društvo Izdvajamo Vesti Zdravlje

09.11.2025.
Dodajte malo ovoga u kafu – poboljšaće vam raspoloženje!

Kafa je mnogima omiljeni napitak jer povećava energiju i koncentraciju, ali istraživanja pokazuju da dodavanje samo jedne kašičice kakao praha može učiniti kafu zdravijom, ukusnijom i efikasnijom.

Kombinacija kofeina iz kafe i flavonoida iz kakaoa pozitivno utiče na zdravlje srca, mozga i raspoloženje.

Zdravstvene prednosti kafe uz dodatak kakaa

  • poboljšava rad srca
  • podiže raspoloženje
  • štiti mozak
  • usporava starenje ćelija
  • pomaže varenju i radu creva

Flavonoidi, posebno flavanoli iz kakaoa, imaju neuroprotektivno, antiinflamatorno i kardioprotektivno dejstvo. Kada se kombinuju s kofeinom, mogu pomoći u:

– snižavanju krvnog pritiska

– poboljšanju cirkulacije

– povećanju nivoa „dobrog“ HDL holesterola

– smanjenju stresa i simptoma depresije

Teobromin iz kakaoa produžava dejstvo kofeina i doprinosi stabilnoj energiji tokom dana, bez naglih padova koncentracije.

Kako pravilno dodati kakao u kafu

Stručnjaci preporučuju da se doda najviše 1 kašičica nezaslađenog, čistog kakao praha u toplu, ali ne ključalu kafu. Najbolje vreme za dodavanje je kada se kafa prohladi na oko 60–70°C, kako bi se sačuvali korisni polifenoli i antioksidansi. Na ovaj način dobijate ukusniji napitak koji ne samo da podiže energiju, već i doprinosi dugoročnom zdravlju srca i mozga.

