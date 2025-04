“DOBIO SAM POZIV” Vučić najavio susret sa Trampom!

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, danas je najavio da je dobio poziv za prisustvovanje republikanskom nacionalnom komitetu početkom maja, što će mu pružiti priliku da se susretne sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

“DOBIO SAM POZIV” Vučić najavio susret sa Trampom!

“Dobio sam pozivam da prisustvujem republikanskom nacionalnom komitetu početkom maja”, rekao je Vučić.

“Mislim da ću bar dva ili tri puta imati priliku u dva dana ili tri dana da razgovaram sa predsednikom Trampom”, rekao je predsednik Srbije.

POSLE 15 GODINA MIROSLAV ILIĆ SE VRAĆA U ARENU ZAGREB! “Nema dana kad me neko iz Hrvatske ne zove na nastupe”

Na velikoj pozornici Arene Zagreb pridružiće mu se veliki orkestar. Ali i nekoliko slavnih gostiju, koji se drže u tajnosti do poslednjeg dana. A sve kako bi se ova dugoiščekivano veče zaista mogla nazvati spektaklom. Tom prilikom će Miroslav Ilić u Zagrebu proslaviti više od 50 godina uspešne karijere kao što je nedavno napravio u Beogradu.

“Biće to noć puna sećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pesme. Jedan sam od retkih izvođača kojem na koncerte dolaze deca, roditelji, bake i dede. Svi žele da zapevaju i popiju. A kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pevaću i u dubokoj starosti. Dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice”, istakao je čuveni pevač.

ČITAJTE NAS I NA HYPETV KANALIMA WHATSAPP, VIBER I TELEGRAM.