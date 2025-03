DO KRAJA DANA NAS OČEKUJU PADAVINE! Ove delove Srbije će prve pogoditi pljuskovi sa grmljavinom i olujni udari!

Narednih dana u Srbiji se očekuje veoma promenljivo vreme, uz vrlo česte padavine.

Vreme danas oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, jedino će u centralnim, zapadnim i istočnim predelima tokom većeg dela dana biti suvo, najavljuje meteorolog Đorđe Đurić u novoj vremenskoj prognozi za Srbiju. U Vojvodini se očekuju obilnije padavine, pri čemu bi palo i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru.

Krajem dana padavine sa severa proširile bi se i na centralne predele, dok bi sa juga padavine zahvatile jug Srbije. Maksimalna temperatura biće od 18 do 24°C, u Beogradu do 22°C. S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 12 do 16 stepeni, one će narednih dana biti za pet do sedam stepeni više od napomenutog proseka.

Od srede preko našeg područja premeštaće se ciklon, pa će sve do petka biti i obilnijih padavina, a kiša će biti praćena pljuskovima sa grmljavinom. Očekuju se i obilnije padavine. Kada centar ciklona bude odmaknuo na istok, sa severa će preko Panonske nizije uslediti prodor osetno svežije vazdušne mase, pa će tokom četvrtka doći do pada temperature.

Prema trenutnim prognozama sam kraj marta i početak aprila doneće svežije vreme, povremeno sa kišom i pljuskovima. Maksimalna temperatura biće od 10 do 15 stepeni što su temperature ispod proseka za ovo doba godine.

Hype Zvezde

Audicije za muzičko takmičenje održavaće se od 15.aprila do 1. juna u Beogradu, Nišu, Šapcu, Sarajevu, Banja Luci, Zagrebu, Skoplju i Podgorici.

NAGRADNI FOND ZA PRVA TRI TAKMIČARA je 150.000 EVRA!

Ostvari svoj san i pridruži se najvećim muzičkim imenima regiona! Ovo je tvoja šansa da zablistaš na velikoj sceni!

Članovi žirija biće Mira Škorić, Aca Lukas i Miroslav Ilić.

“Ne mogu ništa precizno da kažem, osim toga da će toga biti. Kada budemo imali detalje vezane za šou program, o tome će govoriti Saša Mirković jer je on padrone u toj priči. Ono što ja budem imao kao zadatak, pričaćemo o tom potom. Ne znam celu koncepciju dok ne bude rečeno. Sigurno će biti bolja koncepcija od ovih dosadašnjih”, rekao je Lukas.

Pored Lukasa, članovi žirija biće i Miroslav Ilić, kao i Mira Škorić.

“Što se mene lično tiče, tu sam da takmičarima dam vetar u leđa, pomognem maksimalno oko izbora pesama itd… Svakako mogu da slede i kritike. Najuporniji i najvredniji će uspeti, naravno pored neospornog talenta”, rekla je pevačica.