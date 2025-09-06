Dnevni horoskop za subotu, 6. septembar

Ovan

Danas ćete biti veoma dobro raspoloženi, zahvaljujući pozitivnim vestima i pozitivnim informacijama u vezi poslovnih poduhvata koje ste imali unazad nekoliko dana. Osoba u znaku Lava vam je velika prijateljska podrška.

Bik

Za vas je najvažnije da se okrenete sebi i svemu onome što je važno da uradite na svom ličnom razvoju jer vaše emocije već neko vreme trpe zbog onoga što ne možete da prevaziđete. Naučite da stvari moraju da se nazivaju pravim imenom, posebno kada su u pitanju porodični odnosi.

Blizanac

Vaša trenutna emotivna situacija je veoma stabilna što to nije prilika uvek kod vas i u vašem životu. Potrudite se da stvari koje rešavate ovih dana a tiču se posla i poslovne saradnje sa inostranstvom, rešavate na svoj način i da ne slušate druge ljude.

Rak

Vaša poslovna situacija je nešto što vas pritiska i što ne možete da razrešite sami. Previše ste ponosni da tražite pomoć ali potrudite se da razumete sebe i da shvatite koliko je važno da stvari se rešavaju na vreme. Mogući problemi sa zubima.

Lav

Trenutno vam stvari izmiču posebno kada su u pitanju odnosi sa partnerom i ljubomorom. Nemojte previše da stvari prebacujete i krivicu na partnera jer sve je do vas i do vaše interpretacije. Čuvajte se naglih emotivnih odluka do kraja dana.

Devica

Sam početak dana će biti veoma neizvestan jer ćete biti veoma uznemireni zbog nekih vesti koje se tiču finansija ili poslovnih odnosa. Najvažnije da razumete da sve može da se promeni i da je promena vrlo bitna kada je u pitanju vaš poslovni plan. Emotivno ste veoma prazni.