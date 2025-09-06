Dnevni horoskop za subotu, 6. septembar
Ovan
Danas ćete biti veoma dobro raspoloženi, zahvaljujući pozitivnim vestima i pozitivnim informacijama u vezi poslovnih poduhvata koje ste imali unazad nekoliko dana. Osoba u znaku Lava vam je velika prijateljska podrška.
Bik
Za vas je najvažnije da se okrenete sebi i svemu onome što je važno da uradite na svom ličnom razvoju jer vaše emocije već neko vreme trpe zbog onoga što ne možete da prevaziđete. Naučite da stvari moraju da se nazivaju pravim imenom, posebno kada su u pitanju porodični odnosi.
Blizanac
Vaša trenutna emotivna situacija je veoma stabilna što to nije prilika uvek kod vas i u vašem životu. Potrudite se da stvari koje rešavate ovih dana a tiču se posla i poslovne saradnje sa inostranstvom, rešavate na svoj način i da ne slušate druge ljude.
Rak
Vaša poslovna situacija je nešto što vas pritiska i što ne možete da razrešite sami. Previše ste ponosni da tražite pomoć ali potrudite se da razumete sebe i da shvatite koliko je važno da stvari se rešavaju na vreme. Mogući problemi sa zubima.
Lav
Trenutno vam stvari izmiču posebno kada su u pitanju odnosi sa partnerom i ljubomorom. Nemojte previše da stvari prebacujete i krivicu na partnera jer sve je do vas i do vaše interpretacije. Čuvajte se naglih emotivnih odluka do kraja dana.
Devica
Sam početak dana će biti veoma neizvestan jer ćete biti veoma uznemireni zbog nekih vesti koje se tiču finansija ili poslovnih odnosa. Najvažnije da razumete da sve može da se promeni i da je promena vrlo bitna kada je u pitanju vaš poslovni plan. Emotivno ste veoma prazni.
Vaga
Vaša trenutna situacija kada je reč o odnosima u krugu porodice je veoma zategnuta. Mnogo toga očekujete od drugih i mnogo toga ste prepustili drugima kada su u pitanju vaše lične odluke odnosno vaš lični poslovni aspekt. Previše ste pod stresom ovih dana.
Škorpija
Poslovna situacija je veoma napeta jer već neko vreme ne možete da kontrolišete sve ono što hoćete i sve ono što ste planirali. Naučite da stvari moraju da se menjaju i da se vi menjate naspram toga jer bez takvih promena nećete moći da prihvatite sve ono novo što vam dolazi kroz posao.
Strelac
Danas ćete biti pod jakim uticajem drugih ljudi što inače ne volite i što nije vaša životna praksa. Pokušajte da razumete da i drugi imaju potrebu da vam ispričaju svoje probleme i da imaju potrebu da čuju vaše mišljenje posebno kada su u pitanju članovi porodice.
Jarac
Vaša situacija nije baš najbolja odnosno vi niste u ovom trenutku otvoreni i iskreni sa ljudima oko sebe kada su u pitanju odnosi poslovnog karaktera. Čuvajte se naglih preokreta kada je reč o ljudima sa kojima ste poslovno aktivni ovih dana posebno osoba u znaku jarca vam može biti itekako iritantna.
Vodolija
Ono što je jako važno da naučite kroz odnose sa partnerom jeste da razumete da sve što se dešava se dešava za vaše najveće dobro. Nemojte previše da obećavate ljudima, a to ne možete da ispunite do kraja, posebno kada su u pitanju odnosi u krugu porodice.
Ribe
Vaša trenutna poslovna situacija je veoma napeta i zahteva od vas da se mnogo više uključite u tokove posla ili kada je u pitanju novac. Osoba u znaku Jarca vam može biti velika poslovna podrška pa imajte to na umu. Ljubavna situacija je mnogo bolja ovih dana zbog vaše potrebe za komunikacijom.
Zajecaronline/Najzena.alo/N.B
