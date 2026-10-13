Dnevni horoskop za 13. oktobar: Jedan znak dobija novac, a drugi saznaje istinu!
Dok će pojedini znakovi imati razloga za slavlje, druge očekuje suočavanje sa istinom koju su dugo izbegavali
Ovan
Ne reagujte impulsivno. Jedan razgovor može promeniti vaš odnos s bliskom osobom.
Bik
Moguća je dobra vest u vezi s novcem ili poslom. Budite pažljivi s troškovima.
Blizanci
Stiže poruka koja će vas zateći nespremne. Pre nego što odgovorite, razmislite šta zaista želite.
Rak
Porodična tema zahteva vašu pažnju. Iskrenost će pomoći da se nesporazum konačno reši.
Lav
Otvara vam se prilika da pokažete koliko vredite. Ne dozvolite da vas tuđe mišljenje zaustavi.
Devica
Neko bi mogao da pokaže svoje pravo lice. Ne donosite zaključke dok ne sagledate sve činjenice.
Vaga
Ljubav donosi zanimljiv obrt. Osoba koja vam se dopada mogla bi da napravi prvi korak.
Škorpija
Pred vama je dan u kojem će intuicija biti važna. Obratite pažnju na postupke, a ne samo na obećanja.
Strelac
Neočekivan poziv može vam otvoriti vrata za novo poznanstvo ili zanimljiv dogovor.
Jarac
Poslovne obaveze traže ozbiljnost, ali nemojte zanemariti odmor. Ne morate sve rešiti odmah.
Vodolija
Moguće je iznenađenje koje će vam popraviti raspoloženje. Budite spremni da prihvatite nešto novo.
Ribe
Emocije izlaze u prvi plan. Važan razgovor može vam pomoći da shvatite na čemu ste s jednom osobom.
Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Dodaj komentar