Dnevni horoskop za 13. oktobar: Jedan znak dobija novac, a drugi saznaje istinu!

Dok će pojedini znakovi imati razloga za slavlje, druge očekuje suočavanje sa istinom koju su dugo izbegavali

Ovan

Ne reagujte impulsivno. Jedan razgovor može promeniti vaš odnos s bliskom osobom.

Bik

Moguća je dobra vest u vezi s novcem ili poslom. Budite pažljivi s troškovima.

Blizanci

Stiže poruka koja će vas zateći nespremne. Pre nego što odgovorite, razmislite šta zaista želite.

Rak

Porodična tema zahteva vašu pažnju. Iskrenost će pomoći da se nesporazum konačno reši.

Lav

Otvara vam se prilika da pokažete koliko vredite. Ne dozvolite da vas tuđe mišljenje zaustavi.

Devica

Neko bi mogao da pokaže svoje pravo lice. Ne donosite zaključke dok ne sagledate sve činjenice.

Vaga

Ljubav donosi zanimljiv obrt. Osoba koja vam se dopada mogla bi da napravi prvi korak.

Škorpija

Pred vama je dan u kojem će intuicija biti važna. Obratite pažnju na postupke, a ne samo na obećanja.

Strelac

Neočekivan poziv može vam otvoriti vrata za novo poznanstvo ili zanimljiv dogovor.

Jarac

Poslovne obaveze traže ozbiljnost, ali nemojte zanemariti odmor. Ne morate sve rešiti odmah.

Vodolija

Moguće je iznenađenje koje će vam popraviti raspoloženje. Budite spremni da prihvatite nešto novo.

Ribe

Emocije izlaze u prvi plan. Važan razgovor može vam pomoći da shvatite na čemu ste s jednom osobom.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!