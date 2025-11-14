DIZEL POSKUPEO! Ovo su nove cene goriva

Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće viša za tri dinara u narednih sedam dana i litar će koštati 201 dinar, dok će benzin ostati na istom nivou od 182 dinara, objavilo je danas Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka.

Kako je navedeno, privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

