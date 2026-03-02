DIVNE VESTI ZA ‘DELIJE’: Besplatan ulaz na meč fudbalera Zvezde i Napretka!

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da će povodom predstojećeg 81. rođendana ulaz na utakmicu između “crveno-belih” i Napretka biti besplatan za sve zvezdaše.

“Crvena zvezda obaveštava navijače da će na utakmici protiv Napretka, 8. marta, biti organizovana proslava 81. rođendana, a ulaz će za sve zvezdaše biti besplatan. Naš klub će 4. marta obeležiti 81. rođendan, a spektakularna proslava je planirana za 8. mart od 16 časova kada ćemo odigrati prvu utakmicu od rođendana na našem stadionu”, stoji u klupskoj objavi.

Dodaje se da će svi navijači Zvezda imati priliku da uživaju u još jednom nezaboravnom događaju na “Marakani”, kao i da se uz pripremljen bogat program prisete najlepših momenata sa voljenim klubom.

“Zvezdaši, vidimo se 8. marta od 16 časova na Marakani, da zajedno proslavimo rođendan naše Crvene zvezde”, zaključuju iz kluba.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

