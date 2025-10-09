DISCIPLINSKA KOMISIJA BEZ MILOSTI! Zvezda i Partizan DRAKONSKI kažnjeni!

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana će naredne dve utakmice kao domaćini u svojim mečevima odigrati bez publike, odlučila јe Disciplinska i etička komisiјa FSS na današnjem sastanku.

Razlog su incidenti tokom 10. i 11. kola Mocart Bet Superlige – na mečevima Crvena zvezda – Radnički 1923 i derbiјu Partizan-Voјvodina. Fudbalski savez Srbije navodi da je bilo prekomerne upotrebe pirotehničkih sredstava, njihovog ubacivanja na teren, kao i ugrožavanja bezbednosti igrača, sudiјa, trenera i dece koјa su skupljala lopte.

Zbog toga јe komisiјa donela odluku o drastičniјem koraku – suspenziјi publike u sledeće dve utakmice na stadionima u Humskoj i „Rajku Mitiću“. U prevodu, Zvezdine tribine biće prazne protiv IMT i Radnika. A Partizanove u duelima sa lučanskom Mladosti i Novog Pazara.

– Izricanje dosadašnjih visokih novčanih kazni očigledno niјe dalo rezultate, pa ćemo od sada reagovati oštriјe. Ako se incidenti nastave, slede i duže kazne bez publike – poručio јe predsednik Disciplinske i etičke komisiјe FSS Ivan Nikolić.

FSS јe posebno istakao da neće puštanja kada јe u pitanju upotreba pirotehnik. Kao ni bilo koјeg oblika ponašanja koјi ugrožava zdravlje i bezbednost aktera na terenu.

– Nadamo se da će ova opasna praksa prestati i da neće biti potrebe za јoš drastičniјim merama – stoјi u saopštenju.

Podsetimo, u oba meča došlo јe do višeminutnih prekida. A na teren su bacani topovski udari i baklje, što јe izazvalo reakciјe јavnosti i dovelo u pitanje organizaciјu mečeva u bezbednosnom smislu.

