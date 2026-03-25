Dino Merlin: “Jako mi je drago da vam mogu objaviti ovu, za mene posebnu vest …”
Nakon 11 godina konačno je potvrđen datum velikog koncertnog spektakla – Dino Merlin se 31. jula 2026. godine vraća, na Olimpijski stadion Koševo.
Peto Koševo sarajevskog muzičkog čarobnjaka predstavlja jedinstven uspeh – pet velikih stadionskih koncerata na istom mestu kroz različite faze karijere, pred publikom koja ga decenijama verno prati.
”Dragi prijatelji, jako mi je drago da vam mogu objaviti ovu, za mene posebnu vest: Moje peto Koševo. U Sarajevu, u gradu u kojem sam rođen i odrastao, pevaćemo pesme koje su nastajale na ovim ulicama, u ovim mahalama. Pesme koje su obišle svet sada se vraćaju kući. 31. jula. Stadion Koševo, “Asim Ferhatović – Hase”. Vidimo se!”, poručio je Merlin.
Od prvog spektakla 2000. godine u okviru turneje “Sredinom”, preko 2004. i albuma “Burek”, zatim 2008. uz “Ispočetka”, pa sve do 2015. i ere albuma “Hotel Nacional”, svaki od ovih koncerata bio je mnogo više od muzičkog događaja – generacijski trenutak koji je obeležio istoriju Sarajeva i Bosne i Hercegovine.
Dodatnu težinu celom događaju daje aktuelna turneja “Mi”, koja ruši rekorde i potvrđuje da Dino Merlin i dalje pomera produkcijske granice. Upravo će Koševo biti njen najvažniji i najsimboličniji trenutak – u gradu u kojem je sve počelo.
Razmere projekta potvrđuje i impresivna produkcija: sedmodnevna postavka i više od 40 šlepera opreme. Na projektu rade vodeći evropski stručnjaci za zaštitu travnjaka, kao i renomirane međunarodne kompanije koje stoje iza najvećih svetskih turneja.
U pitanju su produkcijski standardi kakvi prate koncerte zvezda poput The Rolling Stones, Metallica, Taylor Swift, Ed Sheeran i Oasis, na kultnim lokacijama poput Wembley Stadium i Olympiastadion.
Sve ukazuje na to da Sarajevo očekuje vrhunski muzički spektakl – najkompleksniji i produkcijski najzahtjevniji do sada, koji će grad dodatno učvrstiti na mapi najvećih koncertnih događaja u regiji i šire.
Zajecaronline.com/Hypebih.ba/
