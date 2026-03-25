Dino Merlin: “Jako mi je drago da vam mogu objaviti ovu, za mene posebnu vest …”

Nakon 11 godina konačno je potvrđen datum velikog koncertnog spektakla – Dino Merlin se 31. jula 2026. godine vraća, na Olimpijski stadion Koševo.

Peto Koševo sarajevskog muzičkog čarobnjaka predstavlja jedinstven uspeh – pet velikih stadionskih koncerata na istom mestu kroz različite faze karijere, pred publikom koja ga decenijama verno prati.

”Dragi prijatelji, jako mi je drago da vam mogu objaviti ovu, za mene posebnu vest: Moje peto Koševo. U Sarajevu, u gradu u kojem sam rođen i odrastao, pevaćemo pesme koje su nastajale na ovim ulicama, u ovim mahalama. Pesme koje su obišle svet sada se vraćaju kući. 31. jula. Stadion Koševo, “Asim Ferhatović – Hase”. Vidimo se!”, poručio je Merlin.

Od prvog spektakla 2000. godine u okviru turneje “Sredinom”, preko 2004. i albuma “Burek”, zatim 2008. uz “Ispočetka”, pa sve do 2015. i ere albuma “Hotel Nacional”, svaki od ovih koncerata bio je mnogo više od muzičkog događaja – generacijski trenutak koji je obeležio istoriju Sarajeva i Bosne i Hercegovine.