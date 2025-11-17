Devetorica vozača isključena iz saobraćaja u Boru i Majdanpeku!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru i Majdanpeku, tokom vikenda, isključili su iz saobraćaja devetoricu vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola i jednog pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Četrdesetogodišnji vozač automobila „polo” je u Boru, vozeći sa 1,95 promila alkohola u organizmu, bez vozačke dozvole i, kako se sumnja, neprilagođenom brzinom sleteo sa puta i udario u ogradu, a u ovoj saobraćajnoj nezgodi nije bilo povređenih osoba.

Vozio pod dejstvom amfetamina i benzodiazepina

Saobraćajna policija u Boru zaustavila je tridesetogodišnjeg vozača „mercedesa” koji je vozio sa 1,93 promila alkohola u organizmu i dvadesettrogodišnjeg vozača „audija” pod dejstvom amfetamina i benzodiazepina.

U Majdanpeku iz saobraćaja je isključen četrdesetdvogodišnji vozač „opela” koji je vozio sa 1,31 promil alkohola u organizmu.

Ovi vozači su zadržani, dok će protiv njih i svih ostalih vozača koji su učinili prekršaje biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Zajecaronline/mup/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.

Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.

Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.

Mesto: Plava dvorana, Sava Centar

Organizator: Hype Entertainment

KARTE MOŽETE KUPITI NA OVOM LINKU!