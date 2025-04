DETALJAN VODIČ PRIJAVE ZA VAUČERE ZA ODMOR U SRBIJI!

Prijavljivanje građana za vaučere za subvencionisan odmor u Srbiji počinje 17. aprila, u 08 časova. Iz Pošte Srbije na čijim šalterima će se građani prijavljivati navode da je uz prijavu neophodno podneti i potvrdu o sticanju prava.

Građani uz prijavu stavljaju na uvid ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji kao i odgovarajuću potvrdu o sticanju prava. To je za penzionere original penzijskog čeka, penzionerska kartica ili rešenje o ostvarenom pravu na penziju.

Inostrani penzioneri stavljaju na uvid originalni dokument, overeni izvod, potvrdu i slično. To izdaje banka sa teritorije Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju. Stariji od 65 godina, koji nemaju penziju prilažu potpisanu izjavu da ne ostvaruju pravo na penziju. Na obrascu koji se objavljuje na sajtu Ministarstva turizma i omladine i Pošte Srbije.

Zaposleni čija primanja ne prelaze 80.000 dinara mesečno prilažu original potvrde o zaposlenju i zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava. A koju izdaje poslodavac.

DETALJAN VODIČ

Što se studenata tiče oni prilažu original potvrde visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena, za tekuću godinu. A za ostale kategorije nije obavezno dostavljanje nikakvih dokaza.

Ukoliko za maloletnu ili poslovno nesposobnu osobu, koja ispunjava uslove za dobijanje vaučera, prijavu podnosi zakonski zastupnik. Dakle roditelj, odnosno staratelj, uz prijavu se prilaže odgovarajući dokaz o statusu zakonskog zastupnika.

Iz Pošte Srbije naglašavaju da vaučer može koristiti samo osoba na čije ime vaučer glasi. A ukoliko ukupna cena pružene usluge smeštaja prelazi iznos vaučera, korisnik će doplatiti razliku. Prijavljivanje će trajati do evidentiranja maksimalnog broja predviđenih odgovarajućom uredbom, dakle do 30.000. Onima koji steknu pravo na vaučer, Ministarstvo turizma i omladine će preko Pošte Srbije dostaviti vučere. I to lično na adresu u vidu vrednosnog pisma.

