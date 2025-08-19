Deseti jubilarni „Sabor Sveti Nikola“ 23. i 24. avgusta

Na prevoju Sveti Nikola, između Ravnog Bučja i Crnog Vrha, 23. i 24. avgusta biće održan 10. jubilarni „Sabor Sveti Nikola“.

Manifestacija će trajati od 10 do 21 sat, a posetioce očekuje bogat program ispunjen muzikom, sportskim nadmetanjima i tradicionalnim specijalitetima.

Na meniju će se naći pasulj, gulaš i roštilj, a organizatori poručuju da će druženje biti u znaku prijateljstva i dobre zabave Srbije i Bugarske.

Ulaz na manifestaciju je besplatan, uz obavezno pokazivanje lične karte.

Zaječaronline.com/fb/toknjazevac/N.B.

