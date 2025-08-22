Đerdap dočekuje Jedinstvo 1936!

U drugom kolu Srpske lige Istok u subotu pred domaćim navijačima fudbaleri Đerdapa igraju sa Jedinstvom 1936 iz Kruševca.

Početak susreta zakazan je za 16 sati i 30 minuta.

Na otvaranju sezone oba tima su zabeležila pobede pa se na Gradskom stadionu pored Dunava očekuje interesantan meč.

Đerdapovci se nadaju podršci navijača na tribinama Gradskog stadiona i poručuju da će opravdati njihovo poverenje.

Zajecaronline.com/tvkladovo.com/N.B.