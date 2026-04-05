DENS okupio mlade čuvare tradicije: U Gradskovu održana 28. međuokružna smotra dečjeg narodnog stvaralaštva
Održana 28. Međuokružna smotra dečjeg narodnog stvaralaštva „DENS“ u Gradskovu.
Učestvovalo je 15 dečjih folklornih grupa sa područja gradova Zaječar i Bor i opština Knjaževac, Negotin i Boljevac, sa oko 380 učesnika.
– DENS nema takmičarski karakter, ali se organizuje uz prisustvo predstavnika Saveza amatera Srbije koji vrši selekciju grupa za učešće na Smotri narodnog stvaralaštva dece Srbije u Badnjevcu kod Batočine. U veoma jakoj konkurenciji, selektor Zoran Katić je odabrao folklorne grupe iz Vražogrnca, Lubnice, Halova, Jabukovca, Sumrakovca, Bogovine i ,,Unikat Dag” iz Zaječara , zatim zdravičare iz Šljivara i Halova (obojica se zovu Mihajlo Nikolić) i frulašicu iz Bogovine Ivu Stojković – saopšteno je u Fejsbuk objavi Zaječarskog pozorišta.
Za republičku smotru dečjeg narodnog stvaralaštva u Boževcu Katić je odabrao KUD-ove: ,,Podgorac Timok”, ,,Kolo”, Knjaževac i ,,Petar Radovanović” Zlot.
Organizator smotre u Gradskovu je Ustanova Narodno pozorište Timočke Krajine-Centar za kulturu „Zoran Radmilović“, Zaječar u saradnji sa Mesnom zajednicom Gradskovo, a pokrovitelj je Grad Zaječar.
Zajecaronline/Pozorište ”Zoran Radmilović”
