Delovi grada u UTORAK bez struje zbog radova na mreži

Zbog radova na mreži, u utorak, 20. juna, bez napajanja električnom energijom u vremenu od 09:00 do 10:00 sati, ostaće Ulica Miloša Obilića, Gojkova, Ajnštajnova, Splitska, Aleksandra Velikog i 13.Maja.

Od 11:00 do 12:00 sati, bez struje će biti Ulica Ljubice Radosavljević, Albanske Spomenice, Ulica Pavla Ilića Veljka, Miljana Miljkovića, Crnogorska, Mojkovačka, Splitska i Dorjanska ulica.

Takođe, od 13:00 do 14:00 sati bez struje će biti Kosmajska ulica, Ulica Miloša Obilića (od broja 1 do broja 30), Albanske spomenice (od broja 34 do broja 61), Ulica Miluna Minića, deo Ulice Starog Vujadina i Kotorske ulice, Ulica Milovana Glošića i stambene zgrade K5, K6 i K7.