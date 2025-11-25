Dejan Tomašević jedini kandidat za predsednika Olimpijskog komiteta Srbije

Bivši reprezentativac Srbije u košarci Dejan Tomašević jedini je kandidat za predsednika Olimpijskog komiteta Srbije (OKS), saopšteno je danas posle sednice Izvršnog odbora OKS u Beogradu.

“Danas je u Olimpijskoj kući u Beogradu održana 39. sednica Izvršnog odbora Olimpijskog komiteta Srbije. Na današnjoj sednici Izvršnog odbora usvojene su kandidature za izbor predsednika i organa Olimpijskog komiteta Srbije. Ovom prilikom, konstatovano je da je kandidatura Dejana Tomaševića za predsednika, jedina koja je pristigla u Olimpijski komitet Srbije”, stoji u objavi OKS.

Dodaje se da su članovi IO OKS usvojili odluku o prihvatanju poziva predsednika Evropskih olimpijskih komiteta, gospodina Spirosa Kapralosa i predsednika Olimpijskog komiteta Rumunije, gospodina Mihaila Kovalija za učešće na 18. Zimskom Evropskom olimpijskom festivalu mladih Brašov 2027.

OKS podseća da su na današnjoj sednici IO usvojene kandidature za izbor predsednika i organa Olimpijskog komiteta Srbije.

“Konstatovano je da je kandidatura Tomaševića za predsednika, jedina koja je pristigla u OKS. Na današnjoj sednici utvrđena je i ispravnost 15 kandidatura za članove Izvršnog odbora OKS, kao i tri kandidature za članove Nadzornog odbora“, piše dalje u saopštenju.

Ističe se da su članovi Izvršnog odbora OKS doneli odluku o zakazivanju izborne Skupštine za 11. decembar 2025. godine, kad će biti izabrani novi organi Olimpijskog komiteta Srbije u olimpijskom ciklusu Los Anđeles 2028.

Objavljeno je i da su tokom današnje sednice usvojene ažurirane liste kategorisanih sportista u okviru sportskih programa OKS. Istaknuto je da je kriterijumski rezultat za uključivanje u program “Los Anđeles 2028” ostvarilo troje sportista, dok je četvoro mladih sportista steklo status za korišćenje Razvojnog programa.

Saopšteno je i da su novi učesnici Olimpijskog programa “Los Anđeles 2028” tekvondisti Žarko Krajišnik, Miloš Golubović i Nadica Božanić.

“U Razvojni program OKS uključeni su mladi tekvondisti Nikola Vitković, Sergej Ivanović, Ema Zećirović i Jana Lukić. Tekvondistkinje Andrea Bokan i Anđela Šević, promenile su program, te su iz Razvojnog prešle u “Mladi perspektivni sportisti – kandidati za visok plasman na Olimpijskim igrama”. U okviru Razvojnog programa Tina Ninić (tekvondo), Vanja Rankov (tekvondo) i Jovana Stjepanović (džudo) obezbedile su prelazak iz druge u prvu kategoriju”, zaključuju iz OKS.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

