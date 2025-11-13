DANAS VAŽAN SASTANAK PREDSEDNIKA VUČIĆA I MAKRONA: Ovo su teme o kojima će se razgovarati
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otputovaće danas u Pariz, gde će se sastati sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom.
Kako je najavio, reč je o sastanku od izuzetnog značaja za odnose dve zemlje.
Konstruktivan razgovor sa francuskim predsednikom
Vučić je istakao da očekuje konstruktivan razgovor sa francuskim predsednikom o najvažnijim političkim i ekonomskim temama, kao i o budućoj saradnji Srbije i Francuske.
– Razgovaraćemo o svim važnim geopolitičkim, regionalnim pitanjima, pitanjima bilateralne saradnje, evropskog puta Srbije i svim važnim temama – rekao je Vučić.
VAŽAN SASTANAK
Na pitanje da kaže više o detaljima sastanka, Vučić je rekao da to neće uraditi dok se ne završi razgovor.
– Ništa vam neću reći dok se ne završi razgovor, a tada ću vam reći desetak birokratskih rečenica – rekao je Vučić.
– Da hoću da vam kažem, ja bih pustio, tajno bih snimao pa vam puštao razgovor, a časni ljudi to ne rade i nikada nikoga tajno ne snimaju – kazao je Vučić.
Zajecaronline/Hypetv.rs/Alo/N.B.
