DANAS VAŽAN SASTANAK PREDSEDNIKA VUČIĆA I MAKRONA: Ovo su teme o kojima će se razgovarati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otputovaće danas u Pariz, gde će se sastati sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom.

Kako je najavio, reč je o sastanku od izuzetnog značaja za odnose dve zemlje.

Konstruktivan razgovor sa francuskim predsednikom

Vučić je istakao da očekuje konstruktivan razgovor sa francuskim predsednikom o najvažnijim političkim i ekonomskim temama, kao i o budućoj saradnji Srbije i Francuske.

– Razgovaraćemo o svim važnim geopolitičkim, regionalnim pitanjima, pitanjima bilateralne saradnje, evropskog puta Srbije i svim važnim temama – rekao je Vučić. VAŽAN SASTANAK