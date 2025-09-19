Danas u Zaječaru sunčano vreme, uz slab severni vetar

Danas će nakon hladnog jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i toplije vreme prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Duvaće slab do umeren, zapadni i severozapadni vetar.

Najniža temperatura boiće od 5 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 29.

U Zaječaru danas sunčano. Duvaće slab, severni vetar. Minimalna temperatura 11° C, maksimalna dnevna 27° C.

Idućih sedam dana biće pretežno sunčano vreme, ujutru sveže, dok će dnevna temperatura biti u postepenom porastu, pa se za vikend i početkom naredne sedmice ponovo očekuju vrednosti oko i malo iznad 30 stepeni.

U nedelju i ponedeljak u košavskom području duvaće umeren jugoistočni vetar, na jugu Banata umeren i jak.

U drugoj polovini sedmice biće promenljivo vreme uz manji pad temperature i tek ponegde, i to uglavnom na severu zemlje, sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom.

Zajecaronline/tanjug/weather2umbrella/N.B.

