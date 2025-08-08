Danas slavimo Trnovu Petku! Završava se letnji ciklus ženskih praznika

Srpska pravoslavna crkva danas slavi praznik Sveta velikomučenica Paraskeva Rimljanka, u narodu poznata kao Trnova Petka, a ovim praznikom završava se mali letnji „ciklus ženskih praznika“ kome pripadaju i Ognjena i Blaga Marija.

Trnova Petka je svetica koja je veoma poštovana u našem narodu. Rodom Rimljanka, prepodobna mučenica Paraskeva, rođena je u hrišćanskoj porodici i živela je u drugom veku.

Posle smrti roditelja, koji su bili veoma imućni, sve nasleđeno je podelila sirotinji i zamonašila se, a zbog vere u Gospoda, zatvarana je, mučena i na kraju posečena mačem. Po naređenju kneza Tarasija, oko 140. godine. Po nalogu bugarskog kralja Asena prenesena je u Trnovo i sahranjena u crkvi nazvanoj njenim imenom, a njene mošti su kasnije prenete u Carigrad.

Za Trnovu Petku kažu da je i ženski praznik, jer ga slave žene. Narodni običaji i verovanja koji se tiču ovog praznika podrazumevaju da se tada žene ne bave kućnim poslovima, već praznuju i dan provode u radosti, miru i molitvi. Veruje se da na današnji dan nikako ne valja mesiti hleb, prati veš, iznositi pepeo ili raditi bilo šta od ručnih radova, da ženama tokom godine ne bi trnule ruke.

Na današnji dan žene i devojke beru sveže cveće i njime ukrašavaju svoje domove kako bi u njima cele godine vladali mir i sloga. Veruje se da danas treba obući novu i lepu odeću, posebno devojčicama, kako bi ih pratila sreća.

