Danas slavimo Svetog Teodora, vojnika koji je stradao za veru!
Sveti Teodor je umro 319. godine ne dočekavši da vidi pobedu hrišćanstva i proglašenje za zvaničnu religiju rimskog carstva.
Sveti velikomučenik Teodor Stratilat bio je rimski vojvoda i gradonačelnik grada Iraklije u momentu kada je rešio da ostavi sve svoje bogatstvo i moć i postane hrišćanin iako je znao da će ga to koštati života.
Nakon što je u svom rodnom gradu srušio mnogobožačke idole navukao je bes cara Likinija koji je naredio da svetitelj bude uhapšen i stavljen na strašne muke.
Slava Tebi Bože moj, slava Ti!
Sveti Teodor je nakon toga šiban, razapet na krst, gađan strelama i na kraju ubijen. U hrišćanskoj tradiciji pominje se da je za sve vreme mučenja neprestano govorio – Slava Tebi Bože moj, slava Ti!
Sveti Teodor je umro 319. godine ne dočekavši da vidi pobedu hrišćanstva i proglašenje za zvaničnu religiju rimskog carstva. Njegove mošti su prenete iz Evhaite u Carigrad i sahranjene u crkvi Vlaherni.
Vladika Nikolaj Velimirović je u “Ohridskom prologu” o ovom svetitelju zapisao i ovo – Ima mučeništva dragocenijeg od dragocenog. Dragocenost mučeništva zavisi od veličine blaga koje jedan hrišćanin napusti, i mesto toga primi stradanje; i zavisi još od veličine stradanja, koje on podnese Hrista radi.
Kako je i sam bio vojnik koji je rizikovao sve, Sveti velikomučenik Teodor Stratilat se danas smatra zaštitnikom vojnika. Veruje se da će ih on zaštititi od svake nevolje ako mu se pomole i zatraže pomoć.
Zajecaronline/24sedam.rs/N.B
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
Dodaj komentar