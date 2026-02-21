Danas slavimo Svetog Teodora, vojnika koji je stradao za veru!

Sveti Teodor je umro 319. godine ne dočekavši da vidi pobedu hrišćanstva i proglašenje za zvaničnu religiju rimskog carstva. Njegove mošti su prenete iz Evhaite u Carigrad i sahranjene u crkvi Vlaherni.

Vladika Nikolaj Velimirović je u “Ohridskom prologu” o ovom svetitelju zapisao i ovo – Ima mučeništva dragocenijeg od dragocenog. Dragocenost mučeništva zavisi od veličine blaga koje jedan hrišćanin napusti, i mesto toga primi stradanje; i zavisi još od veličine stradanja, koje on podnese Hrista radi.

Kako je i sam bio vojnik koji je rizikovao sve, Sveti velikomučenik Teodor Stratilat se danas smatra zaštitnikom vojnika. Veruje se da će ih on zaštititi od svake nevolje ako mu se pomole i zatraže pomoć.

Zajecaronline/24sedam.rs/N.B

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!