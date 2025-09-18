Danas slavimo sveca kom svaki vernik treba da se pomoli!

Danas pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju praznik roditelja Svetog Jovana Krstitelja – Svetog proroka Zaharije i njegove supruge, pravedne Jelisavete.

Otac Svetog Jovana Preteče, sin Varahijin, od roda Avije, poreklom je iz plemena Aronova. Bio je načalnik sveštenika iz roda Avijeva, koje je držao osmu čredu služenja u hramu u Jerusalimu. Žena mu se zvala Jelisaveta i bila je kći Sovije, sestre Svete Ane, majke Svete Bogorodice.

U vreme cara Iroda, detoubice, Zaharija je služio jednoga dana, prema svojoj čredi, u Jerusalimskom hramu. Javio mu se u oltaru anđeo Božji, od koga se Zaharija uplašio. A anđeo mu reče: Ne boj se, Zaharija.

Zatim je anđeo objavio Zahariji, da će mu žena Jelisaveta roditi sina, prema molitvama njihovim. A oni su bili oboje stari, i Zaharija i Jelisaveta. Zaharija nije mogao da veruje rečima nebeskog vesnika i posumnjao je, a anđeo mu je rekao: Ja sam Gavril što stojim pred Bogom. Potom je Zaharija onemeo od tog časa, i nije progovorio sve dok mu se sin nije rodio, i dokle on ne napisa na daščici: Jovan mu je ime.

Na današnji dan običaj kaže da je dobro da se pomolite svecu sledećim rečima, jer se veruje da ćete tako oterati nesreću.

„Obučen u svešteničke odežde, premudri, po zakonu Božijem žrtve paljenice si blagougodno prinosio, proroče Zaharije, i bio si svećnjak i svedok tajni. Znamenja blagodati u tebi si nosio, svemudri, i mačem si bio ubijen u hramu Božijem, Hristov proroče, sa Pretečom moli da se spasu duše naše“

Zajecaronline/Hypetv/alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

SPEKTAKL U SKENDERIJI

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.