DANAS SE PRVO POSTAJE IDOL, PA TEK ONDA PEVAČ?! Boris Novković brutalno iskren!
-Šta biste posavetovali mlađeg Borisa? Šta ste posavetovali takmičare „Hype zvezda„?!- Upitala je Nađa Čikara, voditeljka i novinarka Hype televizije.
Boris Novković bez zadrške je odgovorio:
-Kad bi se vratio, ne bih previše toga menjao, ali bih pokušao biti još više svoj. Kad sam bio mlađi čovek, tamo, osamdesetih, 1986. kada sam startovao…Imao sam neke vizije svoje, neke vizije i koncertne… U to vreme neka garda starija na sceni, koja se bavila tim nekim poslovima oko estrade, govorila je da je to nemoguće izvesti, a zapravo je sve moguće izvesti, ako baš to želiš-odgovorio
je Boris Novković, a zatim dodao:
-Teško da ovim mlađima mogu dati neke velike savete, jer vreme se toliko promenilo u načinu prezentacije današnjih ljudi koji žele biti uspešni muzičari ili ljudi iz javnog života. Nekad je to kretalo od pesme, danas to kreće iz vizuelnog identiteta, kroz neke društvene mreže…Prvo se uspostavi vizuelno idol, a onda se nakon toga možda traži pesma. Kod mene je bilo obrnuto,-iskreno je rekao Boris Novković.
Zajecaronline.com/Hypetv.rs
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
Dodaj komentar