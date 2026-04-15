Danas se obeležava Sveti Tit Čudotvorac – dan molitve i duhovne nade

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog Tita Čudotvorca.

Prepodobni Tit Čudotvorac je hrišćanski svetitelj. Rano je otišao u manastir i posvetio se duhovnom životu.

Bio je veoma smeran i poslušan i “u ovim dobrim delima prevazišao je ne samo svoju braću već i sve ljude”.

Za vreme ikonoboračkog pokreta, Tit je podržavao ikone, a hrišćani veruju da mu je zbog njegove velike smernosti i čistote od Boga darovan dar čudotvorstva i za života i po smrti.

Tit Čudotvorac je imao brojne sledbenike i učenike, a umro je u IX veku.

Tropar

U tebi se, oče, sigurno spase bogolikost, jer si primivši Krst, sledio Hrista. Delima si učio prezirati telo, želeći više za dušu stvari besmrtne, zato i sa Anđelima, Sveti Tite, raduje se duh tvoj.

Zajecaronline/24sedam/N.B.

