Danas se obeležava Sveti Kliment: Nikako nemojte da radite ove dve stvari!

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju svetog Klimenta. Sveštenomučenik Kliment bio je predodređen za velika dela još od najranijeg detinjstva. Naime, prema predanju, njegova majka – Efrosinija, prorekla mu je mučeničku smrt pre nego što je umrla kada je Kliment bio tek dečak od 12 godina.

Kliment se još kao mladić pročuo kao veliki dobročinitelj i sveti čovek

Iako je bio veoma mlad, pričalo se da poseduje “staračku mudrost” pa su i mnogi stariji ljudi dolazili i od njega tražili savete i pomoć.

Ovaj svetitelj je živeo povučeno, uzdržavajući se od bilo kakvog užitka i trudeći se da pobedi svoje telesne slabosti. Predanje kaže da se hranio samo hlebom i zeljem, i da celog života nije pojeo nijednu životinju.

Stari spisi navode da, od svih svetitelja “nikad niko od postanja sveta” nije mučen tako surovo i strašno kao Sveštenomučenik Kliment. Dogodilo se ovo u vreme progona hrišćana od strane cara Dioklecijana. Proveo je dvadeset osam godina na mukama i po tamnicama, ali se on nije odricao hrišćanske vere.

Car Dioklecijan stavio pred svetitelja oruđa za mučenje

Legenda beleži i jednu zanimljivu priču iz života ovog svetitelja – kada je Kliment doveden pred cara Dioklecijana u Rim, car je pred njega postavio na jednu stranu razna oruđa za mučenje, a na drugu darove, odlikovanja, odela, novac… Onda je rekao svetitelju da bira.

Sveštenomučenik Kliment je bez razmišljanja izabrao oruđa, a mučenje koje je usledilo bilo je strašno – komad po komad mesa otkidan mu je s tela,”tako da su se kosti belele ispod”, navode spisi.

Rimski vojnici su Klimenta konačno ubili 312. godine u crkvi u Ankiri i to dok je kao arhijerej služio crkvenu službu. Njegove mošti i danas počivaju na ovom mestu, gde mnogobrojni vernici dolaze jer se veruje da su čuda Svetog Klimenta bezbrojna i velika.

Ne dirajte noževe danas

Zato što je veliki deo svog mučeničkog života proveo u zatvoru i mučenju, u nekim krajevima Srbije veruje se da na današnji praznik niko ne bi trebalo da dira noževe i ostale oštre predmete kako ne bi “povređivao” rane Svetog Klimenta.

Takođe, iako danas nije crveno slovo, trebalo bi izbegavati težak, fizički rad i sređivanje doma već dan provesti sa porodicom i prijateljima i na ovaj način proslaviti uspomenu na život i velika dela Sveštenomučenika Klimenta.

Zajecaronline/24sedam.rs

