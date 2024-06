Danas počeli prijemni ispiti na Univerzitetu u Beogradu! Najveće interesovanje za prirodne nauke

Počeli prijemni na Univerzitetima!

Prvi, junski upisni rok na fakultete Univerziteta u Beogradu počinje danas polaganjem prijemnih ispita, a završava se do 28. juna.

Objavljivanje rezultata biće najkasnije do 1. jula na preliminarnoj rang-listi, a objavljivanje konačnih biće najkasnije do 8. jula. Upis će biti realizovan od 8. do 12. ju­la, nakon objavljivanja konačne rang-liste Univerziteta, a prema rasporedu mora biti završen 12. jula. Budući brucoši mogu da biraju između devet državnih univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Novom Pazaru i Prištini – sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, 22 državne akademije i visoke stručne škole i sve više privatnih fakulteta.

Počeli prijemni na Univerzitetima!

Univerzitet u Beogradu konkursom predviđa da se redosled kandidata za upis u prvu godinu studijskog programa utvrđuje na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoškolskom obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu.

Kandidat za upis može da ostvari najviše 100 bodova. Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić precizira da se uspeh iz srednje škole i rezultat koji kandidat postigne na prujemnom ispitu boduju kao i prethodnih godina. Uspeh iz škole 40 odsto, a uspeh na prijemnom ispitu 60 odsto. Pa da se zbirom ove dve komponente zaokružuje pokazana ukupna uspešnost za upis na fakultet. Rektor je kandidatima poželeo uspeh na prijemnim ispitima, sa preporukom da na polaganje dođu odmorni i koncentrisani na rad.

Fakulteti pojedinačno određuju pravila procedura sprovođenja prijemnog ispita, u zavisnosti i od prostora koji je za to predviđen.

Prema pisanju medija ove godine je vladala prava pomama za određenim fakultetima i smerovima, gde se prijavljivalo i po 10 kandidata za svako mesto na budžetu. A najveće interesovanje vladalo je za Arhitektonski, Građevinski, Elektrotehnički, Medicinski, Pravni, Stomatološki, Fakultet bezbednosti, FON. Takođe, veliko interesovanje vlada i za smerove psihologija, IT, logopede, stomatologe, ekologija i zaštita životne sredine.

Ministarstvo prosvete ranije je saopštilo da na teret budžeta može da se upiše 17.697studenata. Plus 510 (studenti sa invaliditetom, pripadnici romske nacionalnosti, oni koji su srednju školu završili u inostranstvu). Dok na akademijama i visokim stručnim školama ima mesta za 4.676 studenata i 132 akademaca. Najskuplje je studiranje na Arhitektonskom fakultetu – 300.000. Dok je najjeftinije na Tehničkom fakultetu u Boru, gde jedna godina studiranja košta 60.000 dinara.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/tanjug/O.B.