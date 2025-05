Danas odlučivanje o žalbama na presudu Blažićima!

U Apelacionom sudu u Beogradu za danas je zakazana sednica za odlučivanje o žalbama na prvostepenu presudu Urošu Blažiću. Kojom je osuđen na kaznu zatvora od 20 godina jer je 4. maja 2023. godine u selima kod Mladenovca ubio devet i ranio 12 osoba. Sednica je otvorena za javnost, a okrivljeni mogu, ali ne moraju da joj prisustvuju.

Otac Uroša Blažića, Radiša Blažić, takođe je osuđen na kaznu zatvora od 20 godina, zbog optužbe da je nabavio veliku količinu oružja. Kojim je zločin počinjen. Žalbe su na presudu uložili branioci Uroša i Radiše Blažića. A na koje žalbe je Više javno tužilaštvo u Smederevu odgovorilo i predložilo sudu da ih odbije i potvrdi prvostepenu presudu.

Prilikom javnog objavljivanja presude krajem prošle godine, sudija je rekla da je nesumnjivo utvrđeno da je Uroš Blažić izvršio krivična dela koja su mu stavljena na teret. Međutim, istakla je da on nije mogao biti osuđen na maksimalnu kaznu doživotnog zatvora. Jer u trenutku izvršenja krivičnog dela nije imao navršenu 21 godinu. Koliko je prema propisima neophodno za izricanje veće kazne.

“Izrečena kazna nije pravična niti adekvatna niti srazmerna ovakvom zločinu u kom je devet ljudi ubijeno”, rekla je sudija.

Za Radišu Blažića sudija je navela da su brojni izvedeni dokazi u ovom postupku ukazali na njegovu krivicu, iako je on to negirao. Odnosno da je on nabavio oružje, municiju i eksplozivna sredstva, a kojim je kasnije Uroš Blažić počinio zločin.

Uroš Blažić je poglašen krivim što je 4. maja 2023. godine u večernjim časovima pucao na tri lokacije i ubio ukupno devet, a ranio 12 ljudi.

ZajecarOnline/tanjug/J.V.

