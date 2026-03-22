Jedan od običaja koji se još uvek poštuje jeste pravljenje 40 mladenčića, kolača.

Oni se prave od pšeničnog brašna, premazuju se medom i nude svim gostima, a simbolizuju dug, srećan i sladak bračni život.

Osim mladenčića, danas se valja jesti med, kuvanu koprivu i zelje, jer se smatra da se tako čisti krv, a zanimljivo je to što je veruje da na ovaj praznik ne treba jesti ništa “mlado”.

Kako je u toku Mladenaca uvek Vaskršnji post, i trpeza treba biti posna.

Zajecaronline/lepotesrbije.alo.rs/

