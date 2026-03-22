Danas obeležavamo Mladence: Praznik ljubavi i novih početaka
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju dan Svetih 40 mučenika Sevastijskih, Mladence, a za one koji su se venčali u poslednjih godinu dana, ovaj praznik je najvažniji.
Na današnji dan posebno je važno da u domu vlada mir i radost, jer se na Mladence otvara sudbina braka.
Jedan od običaja koji se još uvek poštuje jeste pravljenje 40 mladenčića, kolača.
Oni se prave od pšeničnog brašna, premazuju se medom i nude svim gostima, a simbolizuju dug, srećan i sladak bračni život.
Osim mladenčića, danas se valja jesti med, kuvanu koprivu i zelje, jer se smatra da se tako čisti krv, a zanimljivo je to što je veruje da na ovaj praznik ne treba jesti ništa “mlado”.
Kako je u toku Mladenaca uvek Vaskršnji post, i trpeza treba biti posna.
Zajecaronline/lepotesrbije.alo.rs/ N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
Dodaj komentar