Danas je veliki praznik: Vernici bi trebalo da učine ovo za zaštitu svoje porodice od nesreće i nevolja

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju Svetog Arsenija arhiepiskopa pećkog. Veliki jerarh Srpske crkve i naslednik Svetog Save, Arsenije beše rodom iz Srema.

Još u mladosti zamonašio se i predao se iskreno svesrdnom podvigu radi spasenja duše. No čuvši za divnu ličnost i delatnost Sv. Save, Arsenije ode k njemu u Žiču, gde ga Sava ljubazno primi i uvrsti u bratstvo žičko. Videći retke vrline u Arseniju, Sava ga uskoro postavi za igumana žičke obitelji.

Kada Mađari navališe na zemlje srpske, posla Sava Arsenija na jug, da traži za arhiepiskopiju neko mesto skloniti je od Žiče. Arsenije izabra Peć, i tu sagradi manastir i crkvu sv. apostolima, koja se kasnije prozva crkva Vaznesenja Gospodnja.

Pred svoj drugi polazak za Jerusalim Sava odredi Arsenija sebi za naslednika na arhiepiskopskom prestolu. A kada Sava pri povratku umre u Trnovu, Arsenije navali na kralja Vladislava, da prenese telo Savino u srpsku zemlju.

Mudro je upravljao crkvom 30 godina, a upokojio se 28. oktobra 1266. godine. Na oltarnom zidu pećkog hrama stoji napisano: „Gospodi Bože našъ vonmi, pos!ti i blagoslovi hramъ seй… pomenite že i mene gr!šnago Arsenija.” Sahranjen je u pećkom hramu.

Veruje se da molitva na ovaj dan pomaže svakome ko Svetog Arsenija zamoli za zdravlje, a prema verovanju, na ovaj način ćete zaštititi porodicu i bližnje od svake nesreće i pošasti.

Molitva

“Nastavniče milosti, učitelju pravoslavlja, bogonadahnuti ukrasu arhijereja, oče naš, jerarše Arsenije, zastupniče siromašnih, riznico milosrđa koja je otvorena za sve: Moli Hrista Boga da prosveti duše naše, da ne bi nikada zaspali na smrt”.

