DANAS JE U OVOM GRADU U 16h IZMERENO ČAK 40 STEPENI! Toplotni talas se vratio na velika vrata!

U Ćupriji je danas u 16.00 časova izmereno 40 stepeni, pa je tako prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) to trenutno najtopliji grad u Srbiji. U Nišu, Leskovcu, Kruševcu Kragujevcu, Kikindi, Somboru je izmereno 39 stepeni, dok je u Beogradu i Novom Sadu trenutno 38 stepeni.

Najhladnije je na Kopaoniku, gde je izmereno 25 stepeni. U zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji zbog ekstremno visokih temperatura na snazi je narandžasti meteo alarm, dok je u ostalom delu Srbije na snazi crveni meteo alarm, koji označava da je vreme vrlo opasno.

Danas i tokom naredne sedmice veoma toplo sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 34 do 38 stepeni, lokalno i oko 40 stepeni, a samo će u ponedeljak i utorak na severu, zapadu i u delu centralne Srbije temperature biti nešto niže i kretaće se u intervalu od 31 do 33 stepeni.

