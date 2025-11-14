Danas je poslednji dan za uplatu poreza!

Rok za plaćanje četvrte rate poreza na imovinu za ovu godinu ističe danas, saopštio je Sekretarijat za javne prihode Grada Beograda.

Porez na imovinu se, u skladu sa zakonom, plaća tromesečno, i to u roku od 45 dana od početka svakog tromesečja.

Iz Sekretarijata podsećaju da redovna uplata obaveza omogućava građanima, preduzetnicima i pravnim licima da izbegnu obračun zatezne kamate i eventualni prekršajni postupak.

Za dodatne informacije, obveznici se mogu obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode.

Zajecaronline/Bizportal/N.B.

