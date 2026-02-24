Danas je održana 24. sednica Privremenog organa grada Zaječara
Danas je u kabinetu predsednika Privremenog organa održana 24. sednica Privremenog organa grada Zaječara.
Na sednici je doneto Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Centru za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru i Rešenje o davanju ovlašćenja predsedniku Privremenog organa grada Zaječara da odredi zastupnika u objedinjenoj proceduri i glavnog projektanta za izradu idejnog projekta (IDP) za rekonstrukciju gradske saobraćajnice, rekonstrukciju vodovodne mreže i izgradnju atmosferske kanalizacije, rekonstrukciju elektroenergetskih instalacija, telekomunikacionih i signalnih instalacija, rekonstrukciju saobraćaja i saobraćajne signalizacije i spoljno uređenje – ozelenjavanje u Zaječaru u ulicama: Dobrivoja Radosavljevića Bobija, 14. Srpske udarne brigade, Stanoja Glavaša i Kolubarska.
Privremeni organ grada Zaječara doneo je i Rešenje o davanju ovlašćenja za zaključenje Aneksa br. 1 Ugovora o domskom izdržavanju broj 01-408 od 12.02.2026. godine, rešenja o davanju ovlašćenja predsedniku Privremenog organa grada Zaječara za potpisivanje zahteva za plaćanje- drugi prenos sredstava Ministarstva rudarstva i energetike za subvencije za projekat „Čista energija i energetska efikasnost za građane Srbije“, Rešenje o davanju ovlašćenja predsedniku Privremenog organa grada Zaječara za Izveštaj o utrošku sredstava prve tranše subvencije za projekat „Čista energija i energetska efikasnost za građane Srbije“, Rešenje o obrazovanju lokalne službe za prijem pritužbi (LGAD) u postupku sprovođenja Programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje sprovodi grad Zaječar, Rešenje o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije, Rešenje o davanju ovlašćenja predsedniku Privremenog organa grada Zaječara za zaključenje Aneksa II Ugovora o realizaciji Projekta „Opremanje omladinskog centra“ sa Ministarstvom turizma i omladine, Rešenje o davanju ovlašćenja predsedniku Privremenog organa grada Zaječara za potpisivanje Zahteva za produženje roka realizacije Projekta „Topliji dom, čistiji vazduh“, Rešenje o davanju ovlašćenja predsedniku Privremenog organa grada Zaječara za kvartalni izveštaj Projekta „Uspostavljanje omladinskog centra u Zaječaru“ i Rešenje o davanju ovlašćenja predsedniku Privremenog organa grada Zaječara za potpisivanje Zahteva za reviziju budžeta Projekta „Magija istočne Srbije – UNOPS – EUPROPLUS – 2024 – Grant 057.
Zajecaronline.com/Zajecar.info/ N.B.
