DANAS JE DAN SVETOG PROROKA MIHEJA! Veruje se da štiti od zla i nesreće!

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju dan Svetog proroka Miheja Drugog, koji je prema predanju, predvideo mesto rođenja Isusa Hrista.

Sveti prorok Mihej je veći deo života proveo propovedajući svojim sunarodnicima, ukazujući na njihovo idolopoklonstvo i usvajanje poganskih običaja. Bio je snažan protivnik tadašnjih vlastodržaca.

Veruje se da je Sveti Mihej predvideo propast i uništenje Jerusalima i Samarije, koje su zadesile Heldejci, odnosno Asirci. Pored ovih događaja, Sveti Mihej je prorekao dolazak Spasitelja, sina Božijeg, Isusa Hrista, kao i mesto njegovog rođenja. Neki crkveni izvori navode da je prorok Mihej preminuo prirodnom smrću, dok drugi tvrde da je zbog svog proročanstva o Jerusalimu, koje nije bilo po volji caru Judinom i narodu judejskom, izgubio život.

Prema predanju, na današnji dan, 27. avgusta, preporučuje se odlazak u crkvu i molitva ovom svetitelju. Veruje se da Sveti Mihej štiti svakoga ko mu se obrati čistog srca, čuvajući ga od zla i nesreće.

Zajecaronline/Hypetv/srbijadanas/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…