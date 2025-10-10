Danas je dan moćne energije: Uradite ovo za privlačenje sreće i novca!

Društvo Izdvajamo Vesti zanimljivosti

10.10.2025.
foto:Pinterest

Prema verovanjima, današnji datum otvara energetski kanal koji omogućava da se želje brže ostvare.

Astrolozi i duhovni učitelji ističu da određeni dani u godini nose posebnu energiju koja može uticati na naš život. Današnji datum 10.10. jedan je od takvih dana i smatra se najmoćnijim za privlačenje sreće, obilja i pozitivnih promena.

foto: Pinterest

Stručnjaci savetuju da se danas obavezno uradi nekoliko jednostavnih rituala:

  • Očistite svoj dom od nepotrebnih stvari kako biste oslobodili prostor za novu energiju.
  • Upalite sveću ili tamjan i zamislite želju vezanu za sreću i finansijski napredak.
  • Stavite novčić ili neki simbol obilja na prozor ili sto, kao znak otvorenosti za prosperitet.

Današnji dan donosi priliku da se oslobodite negativne energije i otvorite vrata sreći i novcu.

Uz jednostavne rituale i pozitivan stav, možete postaviti temelje za period ispunjen obiljem i unutrašnjim mirom.

Zajecaronline/Najžena/ N.B.

