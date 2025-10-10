Danas je dan moćne energije: Uradite ovo za privlačenje sreće i novca!

Prema verovanjima, današnji datum otvara energetski kanal koji omogućava da se želje brže ostvare. Astrolozi i duhovni učitelji ističu da određeni dani u godini nose posebnu energiju koja može uticati na naš život. Današnji datum 10.10. jedan je od takvih dana i smatra se najmoćnijim za privlačenje sreće, obilja i pozitivnih promena. Danas je dan moćne energije: Uradite ovo za privlačenje sreće i novca! Stručnjaci savetuju da se danas obavezno uradi nekoliko jednostavnih rituala: Očistite svoj dom od nepotrebnih stvari kako biste oslobodili prostor za novu energiju.

Upalite sveću ili tamjan i zamislite želju vezanu za sreću i finansijski napredak.

Stavite novčić ili neki simbol obilja na prozor ili sto, kao znak otvorenosti za prosperitet. Današnji dan donosi priliku da se oslobodite negativne energije i otvorite vrata sreći i novcu. Uz jednostavne rituale i pozitivan stav, možete postaviti temelje za period ispunjen obiljem i unutrašnjim mirom.

Zajecaronline/Najžena/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

SPEKTAKL U SKENDERIJI

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.