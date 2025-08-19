DANAS JE CRVENO SLOVO! Slavimo PREOBRAŽENJE GOSPODNJE!

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Preobraženje Gospodnje! Uvek pada na 19. avgust i kažu da je jedan od najvećih praznika u godini. I ono što najvažnije danas je crveno slovo! Pada uvek u vreme Gospojinskog posta, pa su zato posne i pravoslavne trpeze.

U narodu se kaže da od tog dana priroda počinje da se menja – vrućine polako popuštaju, noći postaju hladnije, reka je sve hladnija, a lišće počinje da žuti i opada.

Prema rasprostranjenom verovanju, na Preobraženje ne valja preko dana spavati, jer ko tog dana odspava, preobraziće se, pa će cele godine biti pospan. Smatra se i da na ovaj praznik nije dobro plakati jer će taj plač preći u naviku.

Veliki broj pravoslavnih hramova u Srbiji posvećen je ovom prazniku, a među njima su najpoznatije crkve Preobraženja u Beogradu, Pančevu, Sokobanji, Smederevskoj Palanci i preobraženjski manastir u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, srpskoj Svetoj Gori.

Žene su verovale da će im se želja ispuniti ako na ruku vežu crveni ili beli konac i nose ga sve dok se sam ne pokida.

