Danas 178. večiti derbi: Zvezda favorit, Partizan juri vrh!

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće Partizan od 17 časova u okviru 24. kola Superlige Srbije, a ovo će biti 178. po redu duel večitih rivala.

‍Do sada je odigrano 177 prvenstvenih večitih derbija, a crveno-beli su bili znatno uspešniji. Trijumfovali su na 71 utakmici, 58 puta je bilo nerešeno, dok je Partizan zabeležio 48 pobeda.

Prvi večiti derbi je odigran davne 1947. godine, a današnji domaćin je slavio u gostima rezultatom 3:4.

Poslednji večiti derbi je odigran u okviru devetog kola Superlige Srbije na stadionu u Humskoj.

Crveno-beli slavili su rezultatom 1:2, a golove za pobednički sastav postigli su Nemanja Radonjić i Timi Maks Elšnik, gok je pogodak za Parni valjak bio delo Jovana Milošević.