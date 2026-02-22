Danas 178. večiti derbi: Zvezda favorit, Partizan juri vrh!
Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće Partizan od 17 časova u okviru 24. kola Superlige Srbije, a ovo će biti 178. po redu duel večitih rivala.
Do sada je odigrano 177 prvenstvenih večitih derbija, a crveno-beli su bili znatno uspešniji. Trijumfovali su na 71 utakmici, 58 puta je bilo nerešeno, dok je Partizan zabeležio 48 pobeda.
Prvi večiti derbi je odigran davne 1947. godine, a današnji domaćin je slavio u gostima rezultatom 3:4.
Poslednji večiti derbi je odigran u okviru devetog kola Superlige Srbije na stadionu u Humskoj.
Crveno-beli slavili su rezultatom 1:2, a golove za pobednički sastav postigli su Nemanja Radonjić i Timi Maks Elšnik, gok je pogodak za Parni valjak bio delo Jovana Milošević.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC
Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.
Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.
Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.
Dodaj komentar