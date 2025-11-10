Dan primirja u Prvom svetskom ratu se obeležava sutra

U Srbiji i u svetu sutra se obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu u znak sećanja na dan kada su utihnula borbena dejstva i time okončan najrazorni rat koji je istorija do tada zabeležila, u kome je stradalo više od 17 miliona ljudi, a Srbija izgubila skoro trećinu stanovništva.

Primirje je potpisano rano ujutru 11. novembra 1918. godine u železničkom vagonu u Frankportu, u šumi kod varošice Kompijenj u Francuskoj, a na snagu stupilo u 11.00 sati po srednjeevropskom vremenu.

Kapitualaciji Nemačke u Kompijenju prethodio je raspad južnog, Solunskog ili Makedonskog fronta, koji su probili Srbi sredinom septembra, što je dovelo do kapitulacije Bugarske, 29. septembra, kao i abdikacije i bega bugarskog monarha.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

