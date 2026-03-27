Damir Handanović o Saši Mirkoviću: „Sale je čovek koji je Evroviziju doveo u Beograd i tu se tema završava“ (VIDEO)

Kompozitor i producent Damir Handanović gostovao je u emisiji „Korak ispred sa Sandrom“, a tom prilikom spomenuo je i veliki uspeh vlasnika Hype produkcije Saše Mirkovića.

– Respektujem i pozdravljam Sašu Mirkovića. Svim svojim delima ko god šta pričao, radio i tako dalje, da negde svojim delima iza sebe pričamo o sebi. Sale je čovek koji je Evroviziju doveo u Beograd i tu se tema završava i počinje. Znači njegov menadžerski posao je tu pokazao, da je čovek iz tog posla koji nešto zna. Vidim da mu super ide. Ja Sašu, bez obzira što mi nismo radili do sada, znam i poštujem. Ja sa njegovim izvođačima nisam radio i nismo imali poslovne obligacije, ali respektujem to kada se neko trudi, respektujem kada neko zna, respektujem što ova platforma polako ide gore – rekao je Handanović.

CELU EMISIJU POGLEDAJTE ISPOD TEKSTA:

Zajecaronline/Hypetv.rs

