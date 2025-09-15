Dačić: Naša je dužnost da čuvamo zavet jedinstva

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prisustvovao je danas državnoj svečanosti povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Gadžinom Hanu i poručio da je dužnost srpskog naroda da čuva zavet jedinstva, ujedinjen u vrednostima koje gaji i opredeljen za napredak Srbije i budućih generacija.

“Srećan sam što smo danas u Gadžinom Hanu, rodnom mestu jednog od najpoznatijih boraca sa Solunskog fronta Dragutina Matića, poznatijeg kao ‘Oko sokolovo’, gde se održava državna svečanost povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Ovaj za sve Srbe veliki praznik zajedno obeležavaju Srbija i Republika Srpska, kao vid posebnog poštovanja prema herojskim precima koji su potukli neprijatelje 1918. godine i izborili se za veličanstvenu pobedu Srba u Prvom svetskom ratu”, napisao je Dačić na Instagramu.

On je pozvao da nas srpska trobojka uvek povezuje, objedinjuje i okuplja, uz sećanje na slavnu srpsku istoriju, oličenu u borbi za slobodu.

“Naše jedinstvo je i odgovornost, a zastava nije samo obeležje i simbol, već i obaveza da budemo dostojni onoga što predstavlja”, poručio je Dačić.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

