Da li se odlaže puna primena EES sistema? EU zabrinuta zbog letnjih gužvi

Evropska komisija potvrdila je da je potpuna primena sistema ulaska i izlaska iz Evropske unije (EES) ponovo odložena, zbog zabrinutosti da bi tokom letnjih putovanja mogao da nastane ozbiljan saobraćajni kolaps na granicama, aerodromima i u lukama.

EES je godinama najavljivan kao ključni korak ka modernizaciji graničnih kontrola u EU, ali je njegova primena već nekoliko puta pomerana. Sistem je počeo postepeno da se uvodi u oktobru 2025. godine, ali su se već u ranoj fazi pojavili tehnički i operativni problemi koji su doveli do dužih čekanja na graničnim prelazima.

Novi rok

Iako je prvobitno planirano da sistem bude u potpunosti primenjen na svim granicama EU do aprila 2026, novi rok sada je pomeren na septembar iste godine.

Na aerodromima gde je sistem već uveden, putnici iz zemalja van EU moraju da registruju biometrijske podatke na posebnim kioscima. U početku je sistem obuhvatao oko 10 odsto dolazaka državljana trećih zemalja, dok je od 9. januara taj procenat povećan na 35 odsto, piše Euronews.

Duža čekanja

Putnici su već prijavljivali duge redove i spor proces kontrole, a u pojedinim slučajevima zabeleženo je i propuštanje letova.

Prema izveštaju Međunarodnog saveta aerodroma Evrope (ACI Europe), vreme čekanja na pojedinim aerodromima povećano je i do 70 odsto, a u ekstremnim situacijama putnici su čekali i do tri sata.

U decembru je aerodrom u Lisabonu bio prinuđen da privremeno obustavi primenu sistema na tri meseca zbog velikih gužvi i tehničkih problema, dok su u pojedinim slučajevima putnici čekali i do sedam sati.

Zašto je primena ponovo odložena

Evropska komisija odlučila je da pomeri rok kako bi se izbegli ozbiljni poremećaji tokom vrhunca letnje turističke sezone.

Uvođenje ovako velikog sistema je složen zadatak – izjavio je portparol Evropske komisije Markus Lamert.

Šta odlaganje znači za putnike

Odlaganje znači da će države članice imati veću fleksibilnost u primeni sistema, u zavisnosti od kapaciteta svojih graničnih prelaza.

U praksi, to znači da će u narednom periodu na pojedinim granicama putnici i dalje dobijati klasične pečate u pasošu.

Generalni direktor ACI Europe Olivije Jankovec ranije je upozorio da bi potpuna primena sistema mogla da izazove dodatna zagušenja i operativne probleme za aerodrome i avio-kompanije, uz potencijalne bezbednosne rizike.

