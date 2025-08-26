Da li meso treba prati pre kuvanja? Većina greši, a ovo je pravi postupak

Iako sirovo meso može sadržati razne bakterije i viruse, ispiranje vodom iz slavine nije efikasan način da ih se rešite. Naprotiv, brojna istraživanja i laboratorijski testovi pokazali su da ovakav postupak mesu može učiniti više štete nego koristi.

Zašto? Jer se prskanjem vode bakterije mogu raširiti po sudoperi, kuhinjskim površinama i drugim namirnicama, čime se povećava rizik od kontaminacije i trovanja hranom.

A šta je sa limunom i sirćetom?

U nekim kulturama, meso se pre kuvanja ispira kiselinama poput limunovog soka ili belog sirćeta, i to može pomoći u smanjenju broja bakterija na površini mesa. Stručnjaci sa portala „Healthline“ preporučuju ovu praksu kao efikasniju alternativu običnoj vodi.

Prava zaštita je termička obrada

Najvažniji korak u sigurnoj pripremi mesa je termalna obrada na visokim temperaturama. Meso treba biti potpuno pečeno ili kuvano kako bi se uništile sve štetne bakterije.

Dodatni saveti za sigurnu pripremu:

– Očistite i dezinfikujte sve radne površine nakon rada sa sirovim mesom.

– Držite ostale namirnice dalje od sudopere.

– Ruke temeljno perite sapunom nakon kontakta sa sirovim mesom.

Zajecaronline.com/Najzena/N.B.

