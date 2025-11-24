„DA LI JE TO POSAO JEDNE VLADE?! Lukas se obratio direktno VRHU DRŽAVE Makedonije: „JA SE BAVIM PEVANJEM, MOJ MENADŽER SE BAVI PRODUCENTSKIM POSLOM, A ČIME SE BAVITE VI?“

Lukas se obratio direktno VRHU DRŽAVE Makedonije

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski na današnjoj konferenciji za medije uputio je pretnje vlasniku Hype produkcije i muzičkoj zvezdi Aci Lukasu, što je izazvalo snažne reakcije u regionalnoj javnosti.

Naime, povodom Mickoskijevih izjava, Aca Lukas se oglasio putem TikToka, gde je poručio premijeru Severne Makedonije da bi trebalo gleda stanje u svojoj državi, a ne da leči komplekse preko njega i vlasnike Hype imperije Saše Mirkovića.

– Reče danas premijer makedonske vlade da će u najbližoj budućnosti prioritet iste biti da prate pomno šta rade pevači i njihovi menadžeri kad dođu u Makedoniju. Ja nisam pratio tu njihovu izbornu kampanju. Ali pretpostavljam da je ono kao: bilo „Bolje – veće plate“, „Nema inflacije“, „Putevi“, „Nezaposlenost“, šta već ide – rekao je Lukas i dodao.

– Nego, nisam pratio kampanje, ali nisam siguran i da li bi neko mogao da mi kaže da li je u kampanji rekao da će prioriteti pre svega to biti i da li je ispunio sve to, to će da mu kaže narod. Da li je pre svega toga obećao da će njihova vlada da se bavi time, da će pomoći najužem članu svog kabineta da izleči svoju frustraciju i kompleks niže vrednosti na Acu Lukasa i ljude iz njegovog najužeg okruženja – rekao je Aca i dodao:

– Ako je to obećao, onda da znamo da je to bilo predizborno obećanje, pošto je sam rekao da je to prioritet. Ono što je prvo uradio, to je uhapsio Acu Lukasa. Rekoh, da bi koristeći nezakonito državni aparat i sve ingerencije koje ima. Uhapsio Acu Lukasa i prekinuo mu koncert ne bi li tako najuži član njegovog kabineta. Da ne kažem sekretar, izlečio svoj kompleks niže vrednosti i svoje frustracije prema nekim ljudima iz njegovog okruženja. A i njega lično verovatno.

Lukas se obratio direktno VRHU DRŽAVE Makedonije

„Ja se bavim pevanjem, moj menadžer se bavi svojim producentskim poslom, a čime se bavite vi? Vi se bavite nama“.

– Ovaj, da rezimiramo, da li vlada treba da se bavi time šta rade pevači i njihovi menadžeri i da njihove stvari koristi na svom poslu? A ja ću da vam kažem:

„Ja se bavim pevanjem, moj menadžer se bavi svojim producentskim poslom. A čime se bavite vi? Vi se bavite nama“. Dakle, da li ste to obećali makedonskom narodu? Da ćete da se bavite Acom Lukasom i Sašom Mirkovićem, ili ćete da se bavite svojim narodom i njihovim boljim životom? Nisam baš siguran. Elem, Aca Lukas priveden, evo ga kući, hvala Bogu, nastavio je da radi, Saša Mirković nastavio je da radi. A kompleksi i frustracije ostale. Da li je to posao jedne vlade? – završio je Lukas.

Podsetimo, vlasnik Hype produkcije i televizije Saša Mirković oglasio se putem svog zvaničnog TikTok naloga, te javno odgovorio premijeru Mickoskom!

Zajecaronline/Hypetv

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!