Da li biste u dnevnoj sobi držali dinosaurusa? Triceratops na aukciji!

Skelet triceratopsa, koji se decenijama nalazio u muzeju u američkoj državi Vajoming, sada će biti ponuđen na aukciji, što je redak slučaj da se jedan fosil dinosaurusa iz muzeja nađe na prodaji, u trenutku dok je na tržištu rekordna potražnja za ovim praistorijskim divovima, prenosi danas AP.

Fosil nazvan “Trej” biće ponuđen od 17. do 31. marta na onlajn aukciji platforme Joopiter, koju je osnovao umetnik i producent Farel Vilijams, dobitnik nagrade Gremi.

Procenjuje se da bi fosil mogao da bude prodat po ceni između 4,5 i 5,5 miliona dolara.

Trej, fosil star preko 66 miliona godina, pronađen je u blizini Laska u Vajomingu 1993., dugačak je 5,3 metra, a izložen je 1995. na svečanom otvaranju Centra za dinosauruse u Termpolisu, u Vajomingu, gde se nalazio do 2023.

Nakon toga, fosil je prodat u sklopu privatne transakcije i sada je u Singapuru, saopšteno je iz aukcijske kuće.

“Trej ima ovaj kulturološki aspekt koji mnogi fosili koji se danas prodaju na aukcijama jednostavno nemaju”, rekao je paleontolog Andre Lujan, koji je sarađivao sa kućom Joopiter na pripremi fosila za aukciju.

Lujan je objasnio da je ovaj fosil dinosaurusa povezan sa ljudima i nesumnjivo je inspirisao neku decu koja su ga videla u muzeju da izaberu karijeru u paleontologiji.

Fosili dinosaurusa, koji su nekada bili domen muzeja i univerziteta, postali su sve popularnije investicije – ostaci stegosaurusa “Apeksa” prodati su 2024. za 44,6 miliona dolara na aukciji, oborivši prethodni rekord od 31,8 miliona dolara plaćenih 2020. za skelet tiranosaurusa reksa nazvanog “Sten”, podsetio je AP.

Šefica prodaje kompanije Joopiter, Kejtlin Donovan, rekla je da porast interesovanja odražava pomak od tradicionalnih kategorija poput slika starih majstora ka predmetima koji imaju “kulturološki odjek”.

“Dinosaurusi su oduvek zaokupljali našu maštu, a ljudi sada počinju da vide kolika je vrednost ulaganja u njih”, kazao je Lujan.

Ova pojava zabrinula je, međutim, neke paleontologe koji smatraju da bi važni primerci mogli da nestanu u privatnim kolekcijama, što bi lišilo naučnike prilike za istraživanje.

“Ako bi neki fosil dospeo u privatnu kolekciju bez garantovanog trajnog pristupa, podaci o njemu bili bi suštinski izgubljeni za nauku”, kazao je ekspert Kari Rodžers.

Lujan je ukazao da se nada da će Trej nakon aukcije završiti u nekom muzeju, kao što je to bio slučaj sa Apeksom koji je sada izložen u Američkom muzeju prirode u Njujorku, nakon što je njegov kupac sklopsio dugoročni sporazum o pozajmici, omogućivši tako naučnicima da ga proučavaju.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

