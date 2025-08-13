„DA, K*RČIM SE! K*RČITE SE I VI TAKO“ Tandem Ace Lukasa i Saše Mirkovića DOMINIRA LETNJIM NASTUPIMA! (FOTO)

Aca Lukas ovog leta radi punom parom, a svaki njegov nastup maksimalno je ispunjen publikom!

Naime, on se putem svog Instagram naloga obratio svima koji poštuju njega i njegov rad, kao i svima koji uživaju u kvalitetnoj muzici i najboljim žurkama na Balkanu!

NJEGOVO OBRAĆANJE PRENOSIMO U CELOSTI:

„Uobičajeno je da ovakve objave stavljaju zbog informacija publici!

E ovo nije za publiku, jer je moja publika već debelo popunila kapacitete! I to svi znaju! Ne trebaju nikome dodatne informacije i moljakanje publike da dođu na nastup i da na neki način naprave da broj prisutnih na nastupima bude za nijansu veći od broja ljudi koji su na bini!

Uglavnom je tako, nažalost!

Pošto nam je iskreno žao, mi smo rešili da pomognemo! Zato prilažemo deo doktorske disertacije tandema dr. Lukas-a i dr. Mirković-a! Pa kad, Bože zdravlja, neko od zainteresovanih stigne do velike mature, a nekim slučajem, neko od istih završi i fakultet, što je kada pogledamo ponudu – uglavnom nemoguće, ali eto ako neko nekim čudom sve te prepreke prođe, evo našeg skromnog doprinosa:

!! Ponavljam: „Dela doktorske disertacije dr. Lukas i dr. Mirković.“

Video prilog takođe prostudirajte, u njima se krije veliki deo odgovora „kako se brani ovakva tema“!

Trenutno je estrada u promašenoj temi! Srećan sam što nisam nikada imao adresu estrade, pa samim tim nikada i nisam bio estrada, isto kao ni moj producent!

P.S. Rećićete da se kurčim. Pa kurčim se. Ajde se vi kurčite ovako!!! A zamislite da nisam umro, kao što kažete i želite! Ja mrtav, a vi živi! Čast izuzecima, ne moram da ih nabrajam i oni i svi znaju ko su.

Ostali: u stroj, na obuku!!!“

Nakon što je aca Lukas objavio ovo na svom Instagram nalogu, to je posle njega uradio i direktor i vlasnik Hype produkcije i televizije, Saša Mirković, preko svog naloga.

– Mi smo ovako znali u avgustu 2025. Hvala svima koji nas volite, a oni koji nas mrze, želimo da i oni ostvare ovakav rezultat – napisao je Saša Mirković u svojoj objavi.

