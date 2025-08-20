Cveće sa balkona koje mami ljubav i odbija komarce!

Kadifica nije samo lepo cveće koje krasi vrtove i terase – ona ima i posebno značenje. Kažu da donosi ljubav i toplinu u dom, a njen miris tera komarce , što je čini i korisnom i dekorativnom biljkom. Osim toga, veoma se lako neguje.

Kadifice (lat. Tagetes) su otporne i zahvalne biljke koje uspevaju gotovo svuda. Pripadaju porodici suncokreta i dolaze u raznim bojama i veličinama, a cvetaju cele sezone.

Zanimljivo poreklo i simbolika

Potiču iz Severne i Južne Amerike, a naziv su dobile po etruščanskom božanstvu Tagesu. Na engleskom ih zovu marigold – što znači „Marijino zlato“, pa se vezuju za zaštitu i duhovnost. U našem narodu simbolizuju ljubav, strast i sreću, pa se često poklanjaju voljenima.

Prirodna zaštita od komaraca

Osim što mirišu lepo, kadifice svojim prirodnim uljima odbijaju komarce, čak i one opasne, poput onih koji prenose ziku i dengu.

Kako se neguje kadifica?

Sunce: Najviše voli puno sunca.

Zemlja: Raste u raznim vrstama zemljišta, važno je da nije prekiselo.

Zalivanje: Redovno dok se ne ukoreni, kasnije jednom nedeljno.

Prihrana: Nije obavezna osim u veoma siromašnoj zemlji.

Održavanje: Uklanjajte osušene cvetove da bi stalno cvetala.

Kadifica je pravi mali čuvar doma – donosi lepotu, simboliku i praktičnu zaštitu, a zauzvrat traži samo malo pažnje, piše Informer.

