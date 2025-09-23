Cveće će cvetati do decembra: Jednostavan trik za bujan rast

Iskusni baštovani otkrivaju proverene prirodne metode za negu cveća i biljaka, bez upotrebe štetnih hemikalija.

Vrućina, vlaga i vetar podstiču razvoj gljivica i insekata, ali uz ovih pet jednostavnih trikova, biljke će biti bujne, zdrave i cvetaće do kasne jeseni:

Redovna kontrola biljaka

Često pregledajte listove, posebno donju stranu, pupoljke i stabljike. Ako primetite mrlje, insekte ili oštećenja – reagujte odmah.

Beli luk kao prirodni zaštitnik

Napravite rastvor od belog luka i vode (neka odstoji 24h), pa poprskajte biljke. Odbija insekte i štiti od gljivica.

Soda bikarbona protiv bolesti

Mešavina sode, vode i nekoliko kapi prirodnog deterdženta pomaže kod gljivičnih infekcija poput pepelnice. Koristite jednom nedeljno, ali ne po jakom suncu.

Kopriva kao prirodno đubrivo

Fermentisana kopriva (potopljena u vodi par dana) se koristi za prskanje – jača biljke i odbija štetočine.

Prirodni sapun za suzbijanje napasnika

Rastvor blagog sapuna i vode efikasno uklanja vaši, grinje i druge insekte bez štete po biljku.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…