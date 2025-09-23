Društvo Izdvajamo Vesti zanimljivosti

Cveće će cvetati do decembra: Jednostavan trik za bujan rast

23.09.2025.
foto: Pinterest

Iskusni baštovani otkrivaju proverene prirodne metode za negu cveća i biljaka, bez upotrebe štetnih hemikalija.

Vrućina, vlaga i vetar podstiču razvoj gljivica i insekata, ali uz ovih pet jednostavnih trikova, biljke će biti bujne, zdrave i cvetaće do kasne jeseni:

Redovna kontrola biljaka

Često pregledajte listove, posebno donju stranu, pupoljke i stabljike. Ako primetite mrlje, insekte ili oštećenja – reagujte odmah.

Beli luk kao prirodni zaštitnik

Napravite rastvor od belog luka i vode (neka odstoji 24h), pa poprskajte biljke. Odbija insekte i štiti od gljivica.

foto: pinterest

Soda bikarbona protiv bolesti

Mešavina sode, vode i nekoliko kapi prirodnog deterdženta pomaže kod gljivičnih infekcija poput pepelnice. Koristite jednom nedeljno, ali ne po jakom suncu.

Kopriva kao prirodno đubrivo

Fermentisana kopriva (potopljena u vodi par dana) se koristi za prskanje – jača biljke i odbija štetočine.

Prirodni sapun za suzbijanje napasnika

Rastvor blagog sapuna i vode efikasno uklanja vaši, grinje i druge insekte bez štete po biljku.

Najzena.alo/N.B.

